Direkte – Israel-Palestina konflikt: Nye nattangrep i Gaza, dødstall på israelsk side stiger til 1200

«Veiene rundt universitetet er strødd med ild, steiner og rusk, så ingen kan komme inn.» Han erklærte. Tykke støvskyer steg opp i himmelen da bygningene kollapset, sa en AFP-reporter.

07:48 – Israelsk angrep på Gaza natten over: Hamas sier at minst 30 er drept.

Minst 30 mennesker ble drept og hundrevis såret i hundrevis av israelske luftangrep på Gazastripen fra tirsdag til onsdag, sa en Hamas-myndighet. Eksplosjonene rammet dusinvis av boligbygg, fabrikker, moskeer og butikker, sier Salama Maruf, leder av den palestinske islamske bevegelsens mediekontor, til AFP.

07:08 – Dødstallene fra angrepene stiger til 1200 på israelsk side

Dødstallene fra Hamas-angrep mot Israel har steget til 1200 på israelsk side, sa en talsmann for israelsk militær onsdag morgen, godt over de 1000 som tidligere er rapportert.

«Mer enn 2700 mennesker ble skadet» på israelsk side i angrepet, sa Jonathan Conricus i en video lagt ut på det sosiale nettverket X (tidligere Twitter). Dusinvis er offisielt oppført som «gisler eller savnet».

06:47 – Mer enn 260 000 er på flukt i Gaza, sier FN

Mer enn 260 000 mennesker har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine på Gazastripen under beleiring og beskytning av israelske angrep, ifølge FNs kontor for koordinering av humanitære anliggender (OCHA).

263 934 mennesker har flyktet fra hjemmene sine i Gaza.Ocha sa i en pressemelding utstedt tirsdag at han forventer at antallet vil «fortsette å øke».

06:45 – Israel-Gaza: Bompenger stiger, tusenvis døde totalt

Tallet på krigen mellom Israel og Hamas fortsetter å stige, med totalt tusenvis av dødsfall rapportert, på den femte dagen av et overraskelsesangrep fra den palestinske islamske bevegelsen fra Gaza.

Israel kunngjorde tirsdag at de delvis hadde gjenvunnet kontrollen over grensen til Gaza-stripen, under beleiring og beskytning fra israelske angrep. I nord angrep det israelske militæret Syria og Sør-Libanon som svar på rakettangrep.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu beskrev lørdagens massive angrep fra Hamas mot Israel som «et barbari som ikke er sett siden Holocaust», og lovte at landet hans ville «lykkes med makt, med enorm kraft».

06:35 – WFP advarer om forestående matmangel på Gazastripen

Matforsyningen til Gazastripens 2 millioner innbyggere kan gå tom i løpet av to uker, advarte Shaza Moghrabi, talsmann for Verdens matvareprogram (WFP), tirsdag kveld. «Vi forventer at de fleste bedrifter i Gaza går tom for lager innen to uker»En talsmann sa til det tyske byrået DPA at en tredjedel av kjøpmennene kunne se lagrene deres gå tom tidlig neste uke.

06:20 – Berlin kunngjør «flere spesialflyvninger» for å sende tyskere tilbake

Det tyske flyselskapet Lufthansa vil fly «flere spesialflyvninger» torsdag og fredag ​​for å repatriere tyske statsborgere til Israel, fikk AFP tirsdag vite fra kilder nær utenriksdepartementet.

06:15 – Argentina repatrierer mer enn 1200 av sine statsborgere fra Israel

Argentina, hjemmet til et stort jødisk samfunn, startet tirsdag operasjoner for å sende mer enn 1200 av landets statsborgere fra Israel til Tel Aviv på sin første militærflukt, sa offisielle kilder.

06:10 – EU truer Musk med sanksjoner for å spre «ulovlig innhold».

EU-kommisjonen truet det sosiale nettverket tirsdag

«Etter terrorangrepene fra Hamas mot Israel, har vi indikasjoner på at nettstedet ditt blir brukt til å spre ulovlig innhold og desinformasjon i EU» Digitalkommissær Thierry Breton skrev til Elon Musk i et brev konsultert av AFP. «Vår politikk handler om å være åpen og transparent, og jeg vet at det er tilnærmingen som EU støtter.» Milliardær Mr. Noen timer senere svarte Breton direkte på X.

«List opp bruddene du nevner i X slik at publikum kan se dem» Han la til før han avsluttet med «tusen takk», På fransk.

06.00 – Israel gjenerobrer grensen til Gaza

Israel kunngjorde tirsdag at de delvis hadde gjenvunnet kontrollen over sin grense til Gazastripen, under beleiring og beskytning fra israelske angrep, etter fire dagers krig mot den palestinske islamistbevegelsen Hamas som allerede har drept tusenvis av mennesker.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu beskrev lørdagens massive angrep fra Hamas mot Israel som «et barbari som ikke har vært sett siden Holocaust», og lovte at landet hans ville «bekjempe den palestinske gruppen med makt».

Angrepet har utløst internasjonal fordømmelse og skapt bekymring for muligheten for et bakkeangrep på Gaza.