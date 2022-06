Den tidligere russiske presidenten Vladimir Putins fortrolige Dmitrij Medvedev har ikke valgt en ny Pantherila, mens Ukrainas skjebne spilles ut i Brussel torsdag da tjuesju kandidater vurderes for medlemskap i EU. -à- EU. Den nåværende visepresidenten for Russlands sikkerhetsråd, i et innlegg på sin offisielle Telegram-konto, kritiserte småligheten til nåværende EU-ledere og høytstående tjenestemenn. Thatcher beklager tiden til Chirac, Berlusconi og Merkel, som brukte og misbrukte klisje மற்றும்s og klisjeer for å bevise et bekreftet postulat før Medvedev kunne si det.

Kreml har hevet stemmen og truet med å kutte strømmen til Litauen på et tidspunkt da det er skyldig i urettmessig blokkering av distribusjonen av Kaliningrad-enklaven.

På bakken strammer russiske styrker grepet om Donbass i tvillingbyene Chevrodonetsk og Lyczynsk. Sistnevnte forårsaker for tiden alvorlige sivile tap, gjenstand for alvorlige streiker. I følge Guvernør i Luhansk-regionen, Sergei GaidaJEG. Ved Tokmak, nær Saboria, rev russiske styrker Ukrainas største solkraftverk. Solcellepanelene ble fjernet, sikkerhetskopiert og tatt bort, rapporterte nyhetsbyrået UNIAN.

