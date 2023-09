DIREKTE – Krig i Ukraina: Den ukrainske hæren sier brutt russisk forsvarslinje nær Pakmut

Menneskerettighetssituasjonhar forverret seg betydelig«I Russland Mandag understreket den første rapporten fra eksperter mandatert av FNs menneskerettighetsråd siden invasjonen av Ukraina i februar 2022. «I løpet av de siste to tiårene var situasjonen allerede i jevn nedgang på grunn av de to krigene i Tsjetsjenia som tok slutt i 2009.«, bemerker Mariana Khatsarova, ansvarlig for å overvåke menneskerettighetssituasjonen i Russland. Rapporten, som skal presenteres under menneskerettighetsrådets sesjon som for tiden pågår i Genève, ser ikke ut til å inneholde noen overraskende eller sjokkerende avsløringer. For Moskva, i den diplomatiske kampen mellom Russland og Kievs allierte i alle FN-fora siden invasjonen av Ukraina.

Ukrainske tjenestemenn sier deres militære styrker har tatt tilbake Klichivka, en strategisk viktig by sør for den østlige byen Baghmut, men det amerikanske militæret og NATO tror slaget vil bli forlenget. Byen, med noen hundre innbyggere, ble tatt til fange av russiske styrker i januar før den russiske invasjonen.

Kunngjøringen kommer etter at de ukrainske væpnede styrkene fredag ​​kunngjorde at de hadde gjenerobret en annen enklave, Andrivka, sør for Bakhmut. Det russiske militæret sa søndag at det ikke var tilfelle.

Fra søndag til mandag sa Russland at de skjøt ned flere ukrainske droner på det annekterte Krim, Moskva-regionen, og nær Belgorod og Voronezh i Ukraina.

Moskva og Kiev møter Den internasjonale domstolen (ICJ) fra mandag i en prosedyre initiert av Ukraina som anklager Russland for å misbruke folkemordsanklager for å rettferdiggjøre sin invasjon i 2022.