DIREKTE – Krig i Ukraina: Droneangrep avverget i Russland

Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortsatte sin turné i Nord-Europa søndag. Etter Nederland reiste han til Danmark, hvor han ønsket velkommen til de to landenes «historiske» beslutning om å levere amerikanske F-16 jagerfly til Kiev, to dager etter USAs grønt lys for levering av flyet. Danmark og Nederland har lovet å forsyne Ukraina med F-16 etter å ha trent ukrainske piloter. Zelenskys besøk ga denne øvelsen spesiell oppmerksomhet.

«Jeg er stolt over at president Zelensky og First Lady Zelenska besøker Danmark.– Det sa statsminister Mette Frederiksen i en uttalelse kort før landing søndag ettermiddag.Danmark støtter fullt ut og står klar for Ukraina«Så lenge det er nødvendig,» la han til.Vi gjør fremskritt med F-16-spørsmålet«, skrev Volodymyr Zelensky på sin side i Telegram Messenger, «Nok en god nyhet for ukrainske spillere«.

Timer tidligere avla presidenten et overraskelsesbesøk på en nederlandsk flybase i Eindhoven, hvor statsminister Mark Rutte formaliserte leveringen av F-16 jagerfly til Ukraina.

Droner siktet også mot russisk territorium på den ukrainske grensen denne helgen og skadet fem personer. Denne typen angrep øker på russisk jord som en del av en motoffensiv fra Kiev-styrker. Russland avviste et nytt ukrainsk droneangrep i Moskva-regionen mandag morgen, uten skader, meldte det russiske forsvarsdepartementet.

Den ukrainske regionen Kharkiv ble målrettet av det russiske militæret på søndag, med en 33 år gammel mann.Han gikk på gaten«I følge lokale militære tjenestemenn ble han derfor drept av to eksplosiver som ble sluppet ned på ettermiddagen fra en drone. Elleve sivile ble såret av artilleriild i sentrum av Kubiansk i Kharkiv-regionen. Sju personer ble såret.»dødelig såret«, ifølge regional guvernør Oleg Sinekoubov.

Følg livestrømmen vår dedikert til krigen i Ukraina: