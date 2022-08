DIREKTE – Krig i Ukraina: Grusomhet i konflikt, russisk soldat anklaget for å ha drept ukrainske fanger

Et droneangrep Den var rettet mot personell fra den russiske Svartehavsflåten i Sevastopol søndag, og etterlot fem skadet, sa guvernøren i denne byen på den annekterte halvøya Krim, Mikhail Razvojayev. Han bemerket at en drone hadde landet i Sjøforsvarets stabsgård og skadet fem av stabens stab.

Alle seremonier knyttet til dagen for den russiske marinen «Kansellert av sikkerhetsmessige årsaker«, kunngjorde Makhel Rasvozhayev, og ba innbyggerne i Sevastopol om ikke å forlate hjemmene sine»hvis mulig«.

Det er planlagt omfattende feiringer for høytiden over hele Russland, inkludert en marineparade i St. Petersburg som skal overvåkes av president Vladimir Putin. Det er første gang russiske tjenestemenn har rapportert om et slikt angrep siden offensiven startet i Ukraina 24. februar.

I de første dagene av sin offensiv mot Ukraina tok Russland beslag i deler av Sør-Ukraina, særlig Kherson-regionen, langt fra Krim, som ble annektert i 2014. De siste ukene har ukrainske styrker vendt tilbake til offensiven i sør. Tapte territorier og fikk få seire.

Den andre krigen, mediekrigen, har opplevd et nytt kapittel de siste dagene og bråker mye. En video av en soldat som bruker en kassekutter for å torturere en krigsfange i live, går viralt på sosiale medier. Ifølge de første analysene til våre kolleger fra Washington Post of the Times, vil bøddelen være russisk og offeret ukrainsk. Selv om sekvensen ikke er pålitelig, gjør ulike elementer det mulig å sjekke mulighetene. Symbolet på russisk invasjon (Z) er faktisk synlig i videoen og andre ledetråder. Også et bilde av den siktede ble delt på sosiale medier.

