DIREKTE – Krig i Ukraina: Kharkiv og Mykolaiv ble rammet av massive bombeangrep i natt

Guvernøren i Dnipro-regionen, Valentin Reznichenko, fordømte lørdag «En ildflod«På Nikopols territorium, ved å skyte Krat-missiler mot boligområder.»Redningsmannskaper fant to personer døde under ruinene«, kunngjorde han. Den nasjonale operatøren av atomkraft har anklaget det russiske militæret for å installere rakettoppskytninger på stedet for et atomkraftverk i Zaporizhia (sør), som det har kontrollert siden mars.

I Donbass sa separatiststyrker og det russiske militæret at de fortsatte å rykke frem og ville ta full kontroll over den beleirede byen Sivarsk etter å ha tatt Lysisansk lenger øst tidligere denne måneden.

Det russiske forsvarsdepartementet sa lørdag at minister Sergej Shoigu besøkte soldatene som var involvert i angrepet i Ukraina, uten å spesifisere datoen for dette besøket, det andre siden juni eller var det i Ukraina? Russland. Han har «Ytterligere instruksjoner er gitt for ytterligere forbedring«Militært press,» la departementet til.

EU-ministre skal blant annet vurdere EU-kommisjonens forslag om å forby gullkjøp fra Russland i tråd med sanksjoner fra EUs G7-partnere.

Se hendelsene på denne 144. dagen med krig i Ukraina live