DIREKTE – Krig i Ukraina: Lukasjenko anklager Kiev for å skyte raketter mot Hviterussland

Minst 21 mennesker ble drept i nattens angrep fra strategiske bombefly mot bygninger i Sør-Ukrainas Odesa-region, sa president Volodymyr Zelensky fredag ​​i en ny russisk «terrorhandling».

Fredag ​​kunngjorde guvernøren i Mykolayiv-regionen, Vitaly Kim, at 12 missiler var avfyrt av russiske styrker mot denne delen av Sør-Ukraina. Han meldte ikke fra.

Til tross for at de lovet å trekke seg fra det torsdag, bekreftet det ukrainske militæret at det russiske militæret hadde bombet den populære Snake Island to ganger med fosforbomber rundt klokken 18.00 fredag, ifølge en video til støtte.Et tegn på velvilje«Og ikke drevet ut av ukrainske streiker.

Han erkjente at situasjonen var «svært vanskelig» i byen Lisitsansk, i industribassenget i Donbass i øst, der det meste av kampene er konsentrert.

«(Russiske) styrker nådde portene til Lysytchansk. Den ukrainske hæren lider store tap«, skrev det russiske forsvarsdepartementet i en uttalelse fredag.

