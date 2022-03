Direkte krig i Ukraina: Mer enn 1,5 millioner flyktninger flykter fra landet på 10 dager

Det russiske militæret angrep den strategiske havnen Mariupol lørdag og avanserte andre steder i Ukraina, med hardere kamper rundt hovedstaden Kiev og tusenvis av sivile som flyktet fra beskytningen, mens Vladimir Putin sendte ut nye advarsler til NATO.

På den ellevte dagen av invasjonen erklærte den ukrainske hæren «harde kamper» med russiske styrker søndag.

Mer enn 1,5 millioner flyktninger har forlatt Ukraina mellom klokken 11.00 og 22.00.

FN advarte søndag om at antallet mennesker som flykter fra konflikten i Ukraina har oversteget 1,5 millioner, noe som skaper den raskeste flyktningkrisen siden andre verdenskrig.

10:30 – Det er rapportert om angrep i det nordøstlige Ukraina

Byene Sumi og Lepedin i det nordøstlige Ukraina var igjen målet for russiske angrep lørdag, sa Sumits sjef for regional administrasjon Dmitro Zhivitsky til Telegram.

10:00: Moldova-flyktninger ber om hjelp

Moldovas statsminister Natalia Gavrilita oppfordret søndag USA til å gi mer humanitær bistand til landet hennes, som for tiden er hjemsted for 120 000 flyktninger på flukt fra Ukraina.

09:30 – Byen Mariupol kunngjør at den ønsker å utvise innbyggerne

Kl. 07.00: «Hårde kamper» i sør og nord

Ukrainske embetsmenn sa i en uttalelse på Facebook søndag morgen at ukrainske væpnede styrker førte «harde kamper» mot russiske styrker for å kontrollere de sørlige byene Mikholev og nordlige Chernikov. Ukrainske militæroperasjoner var også i gang i Donetsk-regionen (øst). «Store initiativer fokuserer på byen Mariupol «, Den strategiske havnen, sørøst i landet, fikk flere ansatte.



05.00: Russland ønsker å erobre demningen til et stort kraftverk

I en uttalelse utstedt søndag sa sivile fra de ukrainske væpnede styrkene at Russland planla å erobre demningen ved elven Dnepr, som ligger 150 kilometer sør for Kiev.

Kl. 04.00: Putin truer med å gripe Ukrainas «statsrett» og sammenligner sanksjoner med «krigserklæring»

Søndag fortsatte det russiske militæret å legge press på Sør-Ukraina Og i Kiev på den ellevte dagen av invasjonen truet president Vladimir Putin med å styrte landets «statskap» og sammenlignet de internasjonale sanksjonene mot Russland med en «krigserklæring».

03.00: Volodymyr Zhelensky Elon Musk takker for hjelpen



Volodymyr Zelensky takker milliardær Elon Musk for å støtte Ukraina med Starling satellitt Internett-tjeneste. «Neste uke vil vi få et nytt parti Starling-organisasjoner for de ødelagte byene.» Den ukrainske presidenten forklarte i en tweet, og takket sjefen for SpaceX for å «støtte Ukraina med ord og handlinger».

01:30 – Gelensky kunngjør telefonsamtale med Biden

Ukrainas president Volodymyr Zhelensky Søndag ble det kjent at de snakket i telefon igjen Med sin amerikanske utsending Joe Biden for å diskutere amerikansk økonomisk bistand til Ukraina og sanksjoner mot Russland.

01.00: Canada anbefaler at innbyggerne forlater Russland



Lørdag oppfordret Canada sine innbyggere og kanadiere i Russland om å forlate landet, og unngå alle reiser til Russland på grunn av den væpnede konflikten i Ukraina.

23:55 – Zhelensky oppfordrer kameratene sine til å utvise russiske tropper fra landet



Ukrainas president Volodymyr Zhelensky inviterte sine landsmenn Fordriv russiske tropper fra landet. «Vi må dra! Vi må kjempe! Når muligheten byr seg,» sa Zhelensky i en videomelding. Han ber om å «utvise denne ondskapen fra byene våre», slik ukrainerne gjorde på steder som Gershon, Berdyansk eller Melitopol.

23:10 – Mer enn 100 000 frivillige for å beskytte Kiev, ifølge ukrainske tjenestemenn



Ifølge den ukrainske viseforsvarsministeren Hannah Malyar Mer enn 100 000 frivillige Det ukrainske nyhetsbyrået Union sa at de har tilbudt seg å forsvare Kiev fra russiske styrker.

Kl. 23.00 – Russisk fly lander i USA for å hente ambassadetjenestemenn anklaget for spionasje



Russlands FN Myndighetene sier at et russisk fly landet i USA lørdag for å plukke opp et titalls ambassadetjenestemenn som har fått sparken og anklaget for å «spionere» av Washington.

22:15 – NGO-leger sier situasjonen i Mariupol er «katastrofal»

Det er «påbudt» å evakuere folk raskt. Fra den ukrainske byen MariupoEn tjenestemann fra NGO Leger Uten Grenser (MSF) i Ukraina tryglet lørdag på grunn av den «katastrofale» humanitære situasjonen beleiret av det russiske militæret og dets allierte.