DIREKTE – Krig i Ukraina: Minst 15 døde, rundt 20 savnet i streik mot bygning i Donbass

137. krigsdag i Ukraina. Uopphørlig beskytning fortsetter på den østlige delen av landet.

Russiske styrker, som kunngjorde at de hadde tatt kontroll over Luhansk-regionen i begynnelsen av juli, retter seg nå mot Donetsk-regionen og okkuperer hele Donbass-gruvebassenget, delvis kontrollert av Moskva-støttede separatister siden 2014 etter at Russland annekterte Ukrainas Krim-halvøy.

Lokale tjenestemenn frykter nå «ytterligere handlinger» fra Russlands side. Det britiske forsvarsdepartementet sa at Moskva flyttet reservestyrker fra hele Russland for å bringe dem nærmere

Ukraina for fremtidige angrep. russisk hær»Omgruppering eller omorganisering av gruppene og forberede nye aksjoner i Sloviansk, Kramatorsk, Bagmouth«, vurderte guvernøren i Donetsk-regionen Pavlo Kyrilenko i Telegram fredag ​​for sin del.

På den diplomatiske fronten kunngjorde USAs utenriksminister Anthony Blinken lørdag at han hadde snakket med sin kinesiske kollega Wang Yi om den russiske invasjonen av Ukraina under et møte mer enn fem timer etter G20-utenriksministermøtet.

Bali, Indonesia.

Det første møtet ansikt til ansikt mellom de to diplomatene siden oktober har som mål å forhindre at et allerede anstrengt forhold mellom Beijing og Washington forverres.