Direkte – Krig i Ukraina: Putin lover «ikke vil lykkes» med å splitte EU, Charles Michael i Kiev

Ukraina har mottatt krigsfly for å motvirke russisk aggresjon i øst, der ukrainske militanter, sist stasjonert i Mariupol, aktivt etterlyser redning av det internasjonale samfunnet.

«Vi lever kanskje våre siste dager, ja til og med våre siste dager«Kommandanten for den beleirede ukrainske hæren i Mariupol, en strategisk havn i det sørøstlige Ukraina, sa at Moskva hadde lovet å ta kontroll.Fienden er ti ganger mer enn oss«Sergei Volina fra 36. regiment av den nasjonale marinen sa på Facebook.Vi ber alle verdens ledere om å hjelpe oss. Vi ber dem ta oss til grensen til et tredjeland ved å bruke utvinningsprosedyren«.

En ukrainsk tjenestemann sa onsdag at det er oppnådd en avtale med Russland om en humanitær rute for å evakuere sivile fra den beleirede Mariupol-havnen i det sørøstlige Ukraina, den første slike avtalen siden lørdag.

I mellomtiden holdt presidenten for Det europeiske råd Charles Michel en pressekonferanse med Ukrainas president Volodymyr Zhelensky.