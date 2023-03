DIREKTE – Krig i Ukraina: Zelenskiy nær sørfronten, hæren feilrapporterer russisk tilbaketrekning

Øst i landet, i Baghmouth, hvor kampene har vært konsentrert i flere måneder, har det ukrainske militæret lovet å observere «trettheten» til russiske styrker og bruke dem til å sette i gang et motangrep «svært snart». angrep

Mr. som dro til Bagmouth på onsdag. Zelensky dukket opp torsdag i nærheten av Kherson, byen som russerne trakk seg tilbake fra til den andre siden av Dnepr-elven, den naturlige grensen mellom de to hærene, for en retrett i november 2022.

Timer etter besøket hans kunngjorde det ukrainske forsvarsdepartementet onsdag at russiske styrker hadde trukket seg tilbake fra Nova Khakovka, en førkrigsby med 45 000 innbyggere øst for Kherson og spesielt en vannkraftdam. Informasjonen ble avvist av ukrainske tjenestemenn, som innrømmet at det var en feil.

MR. Zelenskys serie med reiser kommer etter et toppmøte i Moskva mellom Vladimir Putin og hans kinesiske kollega, Xi Jinping, hvor de uttrykte sin allianse mot Vesten. Den russiske presidenten har forsiktig støttet en kinesisk plan for å løse konflikten i Ukraina, mens han anklaget Kiev for å avvise den.

Ifølge pressemeldinger kan Xi Jinping nå snakke på telefon med Volodymyr Zelensky, som Beijing ikke har offentlig fordømt eller åpent støttet siden begynnelsen av den russiske invasjonen.