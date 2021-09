Direkte nyhetsutveksling: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham senest i dag

Dette er en spennende overføringsfristdag (Handlevogn / AFP)

Ettersom Premier League nok en gang dominerte markedet når det gjelder totale kostnader, var dette den største overføringsfristen da mange overføringer ble fullført på få minutter.

Det var store avtaler andre steder, inkludert Eduardo Camavinga som signerte for Real Madrid fra State Renaissance, men en som ikke skjedde dominerte overskriftene: Kylian Mbabane ble i Paris Saint-Germain, Frankrike internasjonal med bare ett år igjen og kontrakten hans og Real Madrid 2 172m (200m).

Når det gjelder PSG, handlet det om Champions League, der de slo ut Nuno Mendes sent.

Cristiano Ronaldo er nå offisielt introdusert som en Manchester United -spiller og i en rød skjorte – hans andre trolldom i klubben. Vi venter nå på å se hvilket nummer han vil ha på Old Trafford. Ankomsten av portugiseren tillot Daniel James å gå videre Bli med Leeds United i to år etter at du endelig har kommet så nært som mulig for å signere et lag når du forlater Swansea.

Chelsea hadde et utmerket vindu, med Romelu som signerte Lukaku, med Sal Nicos sent i lånet, med opsjon på å kjøpe, selv om de gikk glipp av en stor avtale, ble midtstopperen Jules igjen i Sevilla i tross for Blues ‘interesse.

Arsenal var den andre travle klubben på slutten av fristen, og beholdt den misfornøyde Ainsley Madland-Niles Snakket med ønsket om å gå, Da Hector Beller fikk lov til å bli med på gjelden i eiendommen Høyreback-Tagore Tomias bringer Japan fra Bologna for rundt 17 millioner kroner.

Muligheten for å legge til gratis agenter er fortsatt der, og det vil det være Stien for Serge Aurier etter at Tottenham -kontrakten hans ble avsluttetMed Spurs signerer Emerson Royal fra Barcelona – Alle de siste nyhetene og reaksjonene for Summer Exchange -vinduet er her.