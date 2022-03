Direkte på TV angriper Vladimir Putin russere som bor i Vesten: «press og forrædere»

Midt i et regjeringsmøte som ble sendt direkte på TV, ønsket Vladimir Putin å sende en melding til Vesten og alle russere som bor i regionen. Faktisk, da regjeringen møttes for å diskutere økonomiske støttetiltak som svar på vestlige sanksjoner mot Russland, anklaget presidenten russere som bodde i Europa eller USA for å være forrædere. Han sa at Vesten prøvde å bruke dem som et «femte avsnitt» for å ødelegge Russland.

«Alle mennesker, spesielt det russiske folket, kan alltid skille sanne patrioter fra skitne og forrædere som ved et uhell kan spytte dem ut som myggen som landet i munnen deres (…) Vesten ønsker å dele samfunnet vårt. Bruk den femte kolonnen til å provosere sivil konflikt i Russland og oppnå dens formål. Og det er bare ett mål, ødeleggelsen av Russland, men de vil ikke oppnå det«, kunngjorde han.

Vladimir Putin sa at disse skarpe russerne er mer knyttet til vestlige land enn deres egne. «Jeg tror at denne naturlige og nødvendige» selvrensingen «av samfunnet vil styrke landet vårt, vår enhet, vår solidaritet og vår evne til å møte enhver utfordring.«, konkluderte han.