Direkte sammenligning: LG 65G3 vs Sony XR-65A95K

Når det gjelder design, er de to TV-ene veldig forskjellige. LG G3 er først og fremst designet for å henges på veggen. Den leveres med en veldig praktisk veggbrakett og den roterende midtfoten selges som ekstrautstyr for €200. Foten på Sony er mye mer imponerende og kan plasseres foran eller bak. Designet er også mer selvsikkert i Sony-modellen. Mens begge TV-ene har innebygde mikrofoner for håndfri kontroll, bruker de ikke samme operativsystem. LG er avhengig av sitt interne webOS-system i versjon 23, mens Sony har valgt Google TV (Android TV med et innholdsfokusert grensesnitt). Når det gjelder apper og funksjoner, er de to systemene veldig nærme hverandre. Vi fant alle de store videostreaming-appene (Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+, MyCanal, OCS, RMC Sport, etc.), men Android er litt mer omfattende med apper som VLC.

Sony-modellen er generelt bedre utstyrt. Den har for eksempel en fjernkontroll med et automatisk nøkkelbakgrunnsbelysningssystem, aktivert av en lys- og bevegelsessensor, eller et flyttbart kamera som gjør det mulig å justere bilde og lyd i henhold til brukerens plassering. Vi oppdaget også bevegelseskontroller og en strømsparingsmodus i tillegg til videosamtaler (Google Duo).