Direktevideo, VM for kvinner: 1-0, New Zealand overrasker Norge etter å ha kommet tilbake fra garderoben

Kvalifiserte medverter for turneringen, New Zealand (26. plass på FIFA-rankingen) har en tøff tid overfor Norge (FIFA 12) og stjernen Ada Hegerberg. Unntatt fra kvalifiseringen har New Zealand spilt ni vennskapskamper i år med en rystende rekord på én seier, én uavgjort og syv tap. Oseania-nasjonen ser etter sin første seier i verdenscupfinalen etter allerede å ha spilt i fem.

Men i kontrast kunne Norge, verdensmesterne i 1995, allerede storform. Fem møter i år (mot svært tøffe motstandere), én seier, to aksjer og to tap. Den siste gruppen mot de svenske naboene, som er tredje på FIFA-rankingen, er oppmuntrende. Så hvis de er tunge favoritter mot newzealanderne, bør ikke dette møtet tas lett på. Pålitelig Norge Ada HegerbergBallon d’or 2018, men videre Caroline Graham Hansen, FC Barcelona-spilleren er spesielt sprek og vant nylig Champions League med klubben sin. På åtte opptredener har nordmennene ikke klart å kvalifisere seg til resten av turneringen bare én gang, så det å ikke komme forbi gruppespillet ville vært et stort slag.