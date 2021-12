Dirhamen fortsetter å falle mot euroen

I løpet av denne perioden ble det ikke registrert noe bud i forbindelse med valutaauksjoner, som Bank Al-Maghrib antyder, og spesifiserer at beholdningen av offisielle reserveaktiva ble opprettet 17. desember 2021. Til 330,5 milliarder dirham (én milliard dirham) 0,2 % uken, sa den samme kilden for en annen og 5,2 % på årsbasis.

Bank Al-Maghrib informerte om at et beløp på 83,3 milliarder dirham ble injisert, hvorav 35,4 milliarder dirham i form av forskudd i en periode på 7 dager etter anbudsutlysningen og 22,7 milliarder dirham i form av gjenkjøpstransaksjoner utført under samme tid. periode. Tilsvarende ble henholdsvis 25 milliarder dirham og 100 millioner dirham injisert under støtteprogrammene for finansiering av TPME og innenfor rammen av valutaoperasjoner.

På interbankmarkedet var det gjennomsnittlige daglige handelsvolumet 2,4 milliarder dirham. Gjennomsnittlig interbankrente var 1,5 %. Under anbudsprosessen 22. desember (forfallsdato 23. desember) injiserte sentralbanken 32,3 milliarder dirham i forskudd i en periode på 7 dager.

I aksjemarkedet falt MASI-indeksen 0,5 %, noe som bringer den svake utviklingen siden begynnelsen av året til 17 %. Denne endringen kan forklares med en nedgang i sektorindeksene «Kommunikasjon» med 2,9 % og «Rekrutteringsselskaper for eiendom» med 1,2 %. På den annen side økte sektorene “bygninger og byggevarer” og “landbruksmat” med henholdsvis 1 % og 0,6 %.

Med hensyn til det totale handelsvolumet nådde det 7,3 milliarder dirham etter 986,2 millioner dirham for en uke siden, i forhold til avtaler i blokkmarkedet som beløper seg til 5,7 milliarder dirham og det første offentlige tilbudet av TGCC-aksjer for 600 millioner dirham. Når det gjelder gjennomsnittlig daglig handelsvolum på sentralbørsen, utgjorde det 176,6 millioner dirham, mot 163,9 millioner dirham i forrige uke.