Disc golfbane tiltrekker seg nye spillere i Brockville

BROCKVILLE, ONT. – Den nyeste sporten i Brockville har “lansert” på scenen i sommer. Med røtter som dateres tilbake over 40 år, er det lett å komme i aksjon.

Mens noen kanskje ikke anser diskgolf som en ny sport, har den nylig nådd et nytt publikum takket være videodelingssider og pro-turklipp som er omtalt på sportskanaler.

“I løpet av 40 år har sporten vokst sakte i grasrot,” sa Brian Hughes, grunnlegger av Flyboy Canada.

Flyboy Canada ble dannet for et par år siden av frivillige for å utvikle veksten av skivgolf over hele landet.

“Det er rundt 350 kurs i Canada, noe som er ganske lavt sammenlignet med prosentandelen per innbygger i USA og til og med i utlandet i Estland, Finland, Norge og Sverige. Det er enormt,” sa Hughes, som flyttet til Brockville-området ni måneder siden for å sette opp en diskgolfbane i byen.

“Vel vitende om at vi ikke hadde kurs, måtte vi straks rette på det,” sa Hughes. “Vi dro til rådhuset, og med støtte fra rådmennene Matt Wren og Cameron Wales, sammen med Brockville COO Phil Wood, fremmet de vår donasjon av kurset og bidro til å få rådhuset gjennom.”

Området Hughes ønsket å plassere feltet var i felt og skogkledde områder av Brackenreid Park, mellom North Augusta Road og Bartholomew Street.

“Borgermesteren, Jason Baker, kom faktisk med en kommentar og sa at det var en utmerket bruk av ubrukt plassutnyttelse,” sa Hughes.

Å spille skivgolf er som golf, bare det er ingen klubber involvert, med målet å kaste en plate som en frisbee i en metallskål på banen.

“Du bruker din egen kropp, kraften i kroppen din og alle de andre reglene gjelder for hvem som går først og teller treffene,” sa Hughes. “Du starter med en puck, og målet er å få færrest skudd og komme i mål, som er kjedekurven. Den laveste poengsummen vinner.”

Brackenreid-banen åpnet for rundt tre uker siden med bygodkjenning, og den lokale scenen har steget i været helt siden.

“Våre Brockville Facebook-side Det har blitt gal. Vi har 172 medlemmer, og du kan i utgangspunktet tilbringe en helg her, og det er vanligvis en bil. Den flyter kontinuerlig, “la Hughes til.

Feltet har ti kurver med to tees å skyte, en rød skjorte for nybegynnere og en blå skjorte for de dyktigste spillerne. Det tar omtrent 45 minutter til en time å fullføre en runde, avhengig av hvor mange som spiller.

Spillet er også gratis, så lenge du har plater, som kan kjøpes online eller leies i byen.

“Vi donerte massevis av spill til Brockville Public Library, som vil være fantastisk,” sa Hughes. “Nå åpner de seg, noe som gjør det litt lettere. De er veldig glade for å støtte det. Vi vil gi enda mer om kort tid.”

Mitch Beattie, bosatt i Brockville, har spilt på banen flere ganger i uken.

“Det er en av de tingene der det er vanskelig å mestre, men det er ganske enkelt å starte og bare kaste noen plater og se hva som skjer,” sa Beattie. “Noen dager går du ut og spiller fort, og noen dager spiller du 40, 50 hull.”

“Når du begynner, synes jeg det er litt vanskelig å lære litt om poster fordi alle gjør forskjellige ting, helt til venstre og høyre,” sa Beattie. “Noen er under stabilitet, noen er stabile.”

Plater har forskjellige formål, for eksempel golfkøller, noen brukes til skudd nærmere kurven, ‘puttere’ og ‘kjøreskiver’ som brukes når du starter av tee.

“Det at det er gratis, gir også mange muligheter, du vet, hockey er dyrt, fotball kan være dyrt. Det er flott at du for noen få dollar, noen få pucker, kan gå ut og spille ubegrensede runder her. I Brockville. Og jeg synes det er en flott ting for samfunnet, “la Beattie til.

Kingston-bosatt Tony Paredes begynte å spille skivgolf ved Queen’s University i 1980.

“Vi spiller fortsatt det samme feltet i dag, så det har gått 40 år nå,” sa Paredes.

“Den gangen, da vi startet, ga vi ut Wammo-plater, Wammo-frisbees. Ikke disse platene. Nå er det et sett, jeg vet ikke, et dusin produsenter nå med alle sine berøringer,” sa Paredes.

“Det eksploderer, spesielt i pandemien. Det har vært utrolig hvordan dette absolutt er en sport som tilpasser seg løsrivelse og friluftsliv og sånne ting. Og innholdet var fenomenalt. Jeg tror folk virkelig tok merke,” la han til.

Paredes har spilt flere skivgolfbaner i Ontario og møtt mange nye spillere underveis.

“Hvis du tilbringer noe tid med diskgolfere, er det et reelt samfunn og en ekte kultur rundt dem. Det er virkelig inkluderende,” sa Paredes. “Du presenterer deg selv og sier” Hei, kan jeg bli med deg? Eller vil du at jeg skal vite, vil du ha selskap? ” Kom igjen, du vet, møt nye mennesker. Det er en fantastisk kultur. “

Siden Brockville-feltet har noen kurver i skogkledde områder, anbefales det også å kle seg riktig.

“Et godt par tursko, faktisk har jeg en lang erme, veldig lett materiale, lange skjorter og bukser, fordi myggen vil spise deg levende noen ganger når du er i skogen.” Paredes la til: “Feilavvisende og sånt. Jeg holder meg bare trygg og tar meg av flått og sånne ting.”

Banen har også sine farer, inkludert tette busker, trær mellom teiene og kurven, en bekk og til og med en sump på hull fire.

“Dramaet hans, enten han treffer et tre, ruller, vet du aldri, men gå ut og når du først har lagt ned bueskytthånden, går du ut i naturen,” sa Hughes.

“Det kan ikke slåes. Det er en tur med et formål. Du vet, du er der ute, du utfordrer deg selv, du kan spille med en gruppe mennesker. Du kan spille alene først om morgenen, sent om morgenen. natt. Det spiller ingen rolle. Og det er til og med glødeskiver for midnattsrunder. “

For mer informasjon om Brockville Disc Golf, besøk deres Facebook-side eller Fly Boy Canada.