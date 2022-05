Diskusjon om RTBFs årsak til Doudou-konserten gjenopptas i kommisjonen: «ærekrenkende utgifter»

Det er ingen hemmelighet at SudRadio ikke vil være vertskap for en Doudou-konsert i år. RTBF vil jobbe hardt for å få folk til å glemme radiostasjonen som ligger i Mons fotgjengerområde, som har vært vertskap for Doudou-konserten siden 1996. For å lære mer om det grunnleggende om å endre situasjonen i minister Linards kommisjon denne tirsdagen.

Oppdaget og arrangert gratis av den provinsielle radiostasjonen SudRadio, blir Doudou-konserten nå organisert av RTBF, etter avgjørelsen fra City of Mans. I begynnelsen av arrangementet ble SudRadio ikke engang konsultert av det offentlige markedet. Arrangement «Varaordfører Jacqueline Gallant tilbakekalte.

«Denne konteksten er nok til å provosere kontrovers, spesielt ettersom byen Mans vil donere 60 000 000 til RTBF for denne konserten, som vil være gratis av Sutradio. Som medieminister, hva synes du om regelen som er tildelt SudRadio? Er det sant at i tillegg til de 60.000 euroene fra byen, vil RTBF gripe inn for 40.000 euro i redesignet av denne konserten? Hvordan ser du på at denne typen konkurranse blir pålagt privat sektor? Planlegger Federasjonen Vallonia-Brussel på sikt å subsidiere Doudou-konserten?spør hun seg selv.

Ministeren husket.Byen Mons valgte i 2019 organiseringen av konserten, som vil være gjenstand for en generell avtale som tar sikte på ikke bare å organisere konserten i 2022, men også å forbedre seremoniene som finner sted i den. Lag en plan som tar sikte på å forbedre anledningen og Ducasse de Mons. Ingen sending av konserten er planlagt for RTBF Media, men kun et TV-program som følger JT. For å organisere arrangementet og konserten vil RTBF gi ytterligere midler fra byen Mons for å sikre sine røtter i Mons.»

SudRadio forstår likevel frustrasjonen over å ikke bli konsultert, men minner oss om at RTBF på ingen måte er ansvarlig for denne avgjørelsen. Den økonomiske intervensjonen fra Wallonia-Brussel Federation er ikke på dagsorden.

Et svar som på ingen måte reduserer sinnet til Jacqueline Calland, som lurer på hvorfor 100.000 euro av offentlige penger brukes til en konsert som vanligvis er gratis. «Det er mye offentlige penger. I tillegg er det en helt urettferdig konkurranse mellom offentlig og privat sektor. Det var en konkurranse med lokal-tv, og hvis alle lokale TV-er hadde innlemmet seg, kunne de sendt konserten tilbake til hele Vononias Mons-Borinage, Hynat. Jeg synes det er dyrt at det også ble betalt 40 000 euro offentlige penger gjennom RTBF for å sette opp et prosjekt etter nyhetene. Folket i Mons vil dømme disse fullstendig baktalende utgiftene av offentlige penger«, avslutter Jacqueline Gallant.

Debatten i kommisjonen vil ikke endre noe i Mons Citys beslutning om å være vertskap for Doudou-konserten for RTBF, men unødvendig å si at det kan ha vært en belønning for å gjenopplive debatten i Doudou.