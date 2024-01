Diskusjoner med Steven DeFore kan endelig begynne

Siden 2. november og slutten av eventyret hans i FC Mechelen har Steven Defour vært fri som luft. Situasjonen kan imidlertid endre seg veldig snart.

Faktisk i et intervju i desember i fjor Nyhetsblad, 35-åringen fra Antwerpen har avslørt at han ønsker å fortsette sin trenerkarriere, men vil vente til januar med å diskutere med interesserte klubber. Som et resultat er Steven DeFore igjen klar til å ta på seg en ny utfordring. Nå gjenstår det å se om Jubilee Pro League-klubben vil gi det et forsøk. Foreløpig er det bare Standard Liège og Kortrijk som leter etter en ny T1. En innfødt i Mechelen, og, selvfølgelig, hans ankomst, nerver kan sette den lokale offentligheten, hvor Rouches ikke kommer til å søke. Kortrijk, på sin side, returnerte til en østerriksk trener de siste timene.

Historien var nesten vakker

FC Mechelen kom til finalen i den belgiske cupen forrige sesong ledet av Steven Defour. I finalen tapte Chang mot Ed Orr Antwerpen. En stor gammel mann erobrer alt på sin vei; I år. Nærmere målet…å bringe hjembyklubben tilbake til den europeiske scenen ville vært eksepsjonelt. Historien har imidlertid bestemt noe annet. Månedene som fulgte ble gjort enda mer dramatiske av oppsigelsen hans. Det er alltid vanskelig å forlate hjertet i slike situasjoner. Hans etterfølger, Besnik Haci, må gjøre alt for å redde Malinois i Jubiler Pro League. En oppgave som ikke er for tidlig vellykket.

Les mer

Nok er nok, Anderlecht kastet til slutt inn håndkleet