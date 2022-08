Disney +: Betydelig økning i abonnementsprisen

Prisen på abonnementer vil øke med 37 % i år på Disney+.

Etter å ha hevet prisene for første gang i 2021, vil Disney øke prisen på abonnementene på strømmeplattformen Disney+ for andre gang på slutten av 2022. Denne gangen annonserer filmgiganten en prisøkning på 37 % for sin abonnement månedlig og årlig. Dermed vil den månedlige abonnementsprisen øke fra $7,99 til $10,99 per år, mens det årlige abonnementet vil øke fra $69,99 til $109,99.

For øyeblikket registreres prisøkningen kun i USA, men abonnementsprisene bør også stige i andre deler av verden, i tilsvarende proporsjoner.

Med over 150 millioner abonnenter over hele verden har Disney+ nå passert Netflix. Det registrerer den mest imponerende veksten i sektoren. Tjenesten skylder sin suksess til Disneys arsenal av lisenser, men også til de mange tilleggene til katalogen. I år la Disney til Hulu-produkter til sin internasjonale katalog.

Disney forblir imidlertid forsiktig, for i tillegg til premium-tilbudet, vil det også tilby et «lavpris»-tilbud, sponset av annonser. Abonnement på dette nye tilbudet vil bli fakturert med $7,99 per måned. Formelen slippes 8. desember.

