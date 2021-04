Disney har sagt at det ikke er ansvarlig for å takke det kinesiske kommunistpartiet på slutten av filmen Mulan, Sa at avgjørelsen ble tatt av lokale entreprenører.

I et brev til Commons business utvalgskomite kunne ikke filmselskapet stole på å nekte å godta panelets anmodning om å vitne personlig.

Disney sier også at det er nødvendig å overholde kinesiske lover til enhver tid.

Disney har blitt mye kritisert av britiske politikere for å filme deler av Mulan i Xinjiang-provinsen, der det er utbredte påstander Britiske regjeringen, Menneskerettighetsbrudd mot det uiguriske folk fra det kinesiske kommunistpartiet.

I brevet fra Sean Bailey, president for Walt Disney Studios Motion Pictures, heter det: “Kinesiske forskrifter forbyr utenlandske produsenter å operere uavhengig, og de må samarbeide med et kinesisk produksjonsselskap.”

Det forklarer at Disney hyret et privat selskap, Beijing Shadow Times Culture, for å “tilby produksjonsrelaterte tjenester i Kina.”

Høsttakkefesten er over oss, noe som betyr at høytiden er i full gang Xinjiang Uyghur Autonomous Regional Committee og Police Bureau i Durban, en gammel Silk Road-by i øst Xinjiang Den har en stor uigurisk befolkning.

“Å anerkjenne samarbeidet, påtegningene og assistansen som tilbys av forskjellige selskaper og Disney-individer under produksjonen av en film er en vanlig praksis innen film over hele verden,” skrev Bailey.

“I dette tilfellet ga produksjonsselskapet Beijing Shadow Times vårt produksjonsteam en liste over godkjenninger som skal inkluderes i Mulans kreditter. Walt Disney Company Xinjiang autonome region har ikke noe separat, uavhengig eller kontinuerlig forhold til myndighetspersoner. ”

Selskapet la til at skytingen i Xinjiang bare varte i fire dager.

Selskapet filmet det meste Mulan En viktig rute ligger på Silkeveien, inkludert Kumtak-ørkenen i Xinjiang, av årsaker som pålitelig har brukt 20 steder i New Zealand, men ikke over hele Kina.

Disney sa: “Beslutningen om å skyte på hvert av disse stedene ble tatt av hensyn til troverdigheten av filmprodusentene, og den ble ikke beordret eller påvirket på noen måte av statlige eller lokale kinesiske myndigheter.”

Kina har på det sterkeste avvist et krav Folkemord Falskt, selv om utenriksminister Nigel Adams sa denne uken at Kinas erkjennelse av eksistensen av interneringsleirer var et skritt foran.