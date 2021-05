Disney-fans bør være imponert over pleksiglass

Disney World måtte gjøre noen endringer for å tilpasse seg den nåværende epidemien, og mens noen av disse endringene sakte går tilbake til det normale, synes andre å være det.

Nylig gikk Disney World inn i en mer “normal” retning fordi masker bare er nødvendig når gjestene er innendørs eller i tiltrekningslinjen, temperaturtestene er borte, den sosiale avstanden nå er redusert, og Disney-sjef Bob Chapeck kunngjorde de forrige 35%.

Når det er sagt, har pleksiglass fortsatt en sterk plass i Disney-attraksjoner. Mange av stedene på Magic Kingdom, ePcot, Disneys Hollywood Studios og Disneys Animal Kingdom har fremdeles pleksiglass-klassifiserere, ikke bare i orden, men også i attraksjoner. Ved å ha disse plastdelerne i ridebilene, kan mange gjester ha en litt begrenset utsikt, da det er klassifikatorer foran ansiktene.

På den norske paviljongen i Frock, frossen på populære båtturer, kan gjestene ha det vanskeligere å se fremover fordi pleksiglass-klassifiserere ofte er dekket av vanndråper. Nylig diskuterte noen gjester hvordan man ødelegger en del av synet på tyngdekraften.

En Twitter-bruker som gikk forbi Remy The Rodavoul (emRemyOpenYet) tok Elsa og Annas blikk mot Twitter for å fylle erten på slutten av den frosne Ever After.

Wow !! Leter du etter utsikt fra 4. rad som er frossen etter Rn !!! pic.twitter.com/MOfclGVFHd – Remy The Bloodbath (emRemyOpenYet) 21. mai 2021

Med pleksiglas er ikke bare synet ikke klart, men Anna og Elsa ser ut til å ha en tårefylt brudd.

Da Twitter-tråden fortsatte, nevnte Juliet (rofrozenepcot) en god ting:

Du kan se det sidelengs når båten skal til høyre

Remy The Radawoul innrømmer dette imidlertid og vil fjerne plexiglass.

det er sant. Men denne pleksiglasset må gå – Remy The Bloodbath (emRemyOpenYet) 21. mai 2021

Amy ropte at hun trodde at pleksiglass ville forsvinne, som så mange protokoller som begynner å forsvinne:

Heldigvis tror jeg det vil være borte om noen dager – Amy Hennessy (j Azlimbach) 21. mai 2021

Svarene på den tweeten ble fulgt med en positiv følelse da pleksiglass ble løslatt.

Shawn Ranking Mouse (@rankingthemouse) sa:

Jeg gleder meg !! – Shawn Mouse Ranking (@rankingthemouse) 21. mai 2021

Dochardt (oc Dochard16) ser ut til å ønske å bli kvitt pleksiglass, spesielt i denne attraksjonen:

Fortsatt !! Helt den verste pleksiglasset av alle WDW! – Dockheart 🇺🇸 (Dockheart 16) 21. mai 2021

En innsikt The Magic-leseren delte nylig tankene sine om pleksiglass:

På noen turer (frosne, Millennium Balkan, Rise of Resistance, Mickey and Minnie’s Runway Railroad, Living with the Land, Kilimanjaro Safari, etc.) Plexiglas ekstrem overdose og disse turene ødelegger IMO fullstendig. Jeg kommer ikke tilbake før disse hindringene er fjernet. Som noen som nylig har vært i parkene, kan jeg si at noen av turene var fullpakket, etter min erfaring. Jeg kan si at det ikke er noen andre turer, så det avhenger av attraksjonen, og jeg anser besøket som et kast.

Det vil være interessant å se om Disney World i fremtiden velger å fjerne pleksiglass fra alle steder, spesielt når Orange County-ordfører Jerry Demings går inn i fase 3 av planen for å fjerne maskeordren og fortsette å løsne epidemikontrollene på hvelvet på Disney Verden.

Hva synes du om pleksiglass om steder i Disney World? Gi oss beskjed i kommentarene nedenfor!