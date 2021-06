Disney ga ut en uttalelse etter skaden til Harrison Ford i Indiana Jones 5-settet

Bevis for at selv de tøffeste, Chrysleest-heltene ikke har kommet seg etter smerten, ligger i Indiana Jones 5-pause etter en skade på Harrison Ford Set. Under repetisjonen av den etterlengtede oppfølgeren skadet arkeologen skulderen mens han praktiserte en kampscene på toppen. Til tross for disse fysiske tilbakeslagene, er Ford på bedring, og det ser ut til at filmproduksjonen vil fortsette i hans fravær.

“Under en øvelse for en slagscen fikk Harrison Ford en skulderskade,” sa en talsmann for Disney. Frist I en uttalelse. “Produksjonen vil fortsette så lenge det aktuelle behandlingsforløpet er evaluert, og skyteplanen vil bli justert etter behov de neste ukene.”

Siden regissør James Mangold vil “fortsette å skyte rundt ham”, er det planlagt å fortsette den pågående produksjonen, og gi Ford tiden han trenger for å komme seg. Dette er ikke første gang Ford opplever ulykker. Mens du filmet i Pinewood Studios Star Wars: The Force Awakens Benet hans ble brukket av hydraulikken, men som bevis på det endelige produktet truet ikke hans fall i fare produksjonen.

Innledende plasseringsvisninger Denne oppfølgeren markerer, omtrent ti år i produksjon, med ankomsten av nazistene som kjempet i sine tidligere reiser til Indy. Basert på synspunktene i disse scenene – og ryktene om filmen Handlingsfylt historie – Ikke rart Ford gikk og skadet seg. Bildet er allerede i bruk Aldringsteknologi På rollebesetningen kan de kanskje bruke dette på skulderen?

Tatt i en større sammenheng, er denne forsinkelsen en av mange ting som kan skje med Indiana Jones 5. Arbeidet med oppfølgeren begynte for ti år siden, etter utgivelsen Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull I 2008, og fortsatte å være motivert av en rekke årsaker. Så den siste av dem Den opprinnelige Helmer Steven Spielberg tok et skritt tilbake, Tillater Mangold å akseptere direktøroppgaver. Spielberg lager fremdeles filmen med Kathleen Kennedy, Frank Marshall og Simon Emanuel.