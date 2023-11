DISNEY+ LANSERER ET ABONNEMENTSTILBUD MED ANNONSE I DAG TIL 5,99 € PER MÅNED UTEN ENDRING AV INNHOLDSTILBUDET

Plattformen tilbyr også to annonsefrie tilbud.

Paris, 1Ahem november 2023

Disney+ tilbyr i dag 3 nye abonnementstilbud med og uten reklame, uten endring av innholdstilbudet, inkludert et nytt abonnementstilbud med annonsering til €5,99 per måned. (Se detaljer om tilbud nedenfor)

I Frankrike drar dermed abonnenter på strømmeplattformen fordel av større fleksibilitet til å velge den planen som passer best for deres behov, preferanser og budsjett.

I abonnementet med annonsering (€5,99/måned) vil annonsene som tilbys variere avhengig av type innhold og annonseskjermene vil nå et gjennomsnitt på 4 minutter per time.

I tråd med det forsterkede foreldrekontrollsystemet, som garanterer en seeropplevelse tilpasset hver persons alder, er Disney+ forpliktet til ikke å kringkaste reklame rundt innhold rettet mot unge mennesker eller personer som har aktivert «Junior-moten».

Alle de tre abonnementstilbudene gir tilgang til alt originalt og eksklusivt innhold på Disney+.

Disney+ gjør tilgjengelig for alle sine abonnenter, uavhengig av deres abonnement, en unik katalog med serier, filmer, dokumentarer og originale kreasjoner fra studioene. (Walt Disney Animation, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm), men også fra Star-verdenen, fra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX og Searchlight Pictures.. Fra evige animasjonsfilmer til de mest aktuelle dokumentarene, drama til komedie, Abonnenter kan oppdage og gjenoppdage forskjellige og inspirerende historier på Disney+.

» Lanseringen av disse 3 nye abonnementstilbudene utgjør et strategisk fremskritt for Disney+ i Frankrike. De lar nå alle franskmenn dra nytte av et nytt, billigere abonnementstilbud, uten endringer i innholdstilbudet. med annonsering til € 5,99 per måned. Våre abonnenter kan like dette Velg enkelt en pakke tilpasset dine behov og budsjett for å få tilgang til et bredt spekter av serier som GREY’S ANATOMY eller THE SIMPSONS eller filmer som AVATAR eller RATATOUILLE, samt originale franske produksjoner som den kommende serien ALL VA GOOD med Virginie Efira »bemerket Hélène Etzi, president i The Walt Disney Company Frankrike.

» Ankomsten av annonsering på Disney+ i Frankrike gir annonsører nye kommunikasjonsmuligheter, slik at de kan spre kampanjene sine i et prestisjefylt miljø. Reklameskjermene er utformet som utstillingsvinduer, innenfor våre merkeuniverser og vår eksepsjonelle katalog over filmer og serier, understreker han. Renaud Guillemot, direktør for distribusjon og reklame i Disney+, ansvarlig for det nye integrerte reklameteamet, ledet av teamet hans Marjorie Guedj, leder for annonseledelse. Han legger til «Den svært positive mottakelsen vi fikk fra alle mediebyråer og annonsører viser de sterke båndene vår strømmeplattform har knyttet til sine abonnenter og bekrefter den underliggende trenden i annonsemarkedet for å tilpasse merkevarenes kommunikasjonsstrategier til nye forbrukervaner. Vi vil takke alle annonsørene som har stolt på oss siden lanseringen og som gleder seg over mangfoldet av sektorer som er representert. jaDu er dette nye annonsestøttede tilbudet. «.

