Disney + lanserer tungt artilleri: € 1,99 i månedsabonnement, nye funksjoner og massevis av produkter

118 millioner abonnenter på to år. Ingen strømmeside som Disney +, ikke engang Netflix har lyktes. I tillegg rapporterte selskapet 160 millioner dollar i omsetning bare i siste kvartal, opp fra 18,5 milliarder dollar i omsetning, opp fra 700 millioner dollar ett år tidligere. Eksepsjonelle resultater, men ikke nok i øynene til markedet, som forventer 125 millioner abonnenter. Konklusjon: Aksjekursen falt 3 % onsdag. Det storørede selskapet har bestemt seg for å ta ut tungt artilleri i et forsøk på raskt å ta igjen Netflix og dets 213 millioner abonnenter.

Den første målingen gleder ofte publikum fordi den påvirker lommeboken: et én-måneders abonnement (eller nytt abonnement) for kun 1,99 ((da, hvis det ikke avbestilles av kunden, vil prisen på 8, 8,99 bli brukt automatisk). Hva å finne et rimelig operativsystem. Dessuten er det bra, det er mange innovasjoner på denne tiden.

Fra og med Marvel-blockbusteren ble anmeldelsene delt, men fansen var henrykte Legenden om Shang-ci og de ti ringene. Fullført av Jungelcruise (En eventyrfilm med Twain Johnson og Emily Blunt) Topsych (8-episoders miniserie med Michael Keaton om smertestillende som millioner av amerikanere er avhengige av) Mamma, jeg gikk glipp av flyturen (den starter igjen), Miniserie Olaf leverer (hvor han ser tilbake Løvenes konge, Rapunzel, Den lille havfruen, Wayana Hvor Aladdin), Hei Alberto (En kort film om Lucas helt) Simpsons PlusNewery, på en gang (Halv-animert film som hyller Disney-klassikere) eller Verden ifølge Jeff Goldflm.

Ikke bare det. Noen laging bør tiltrekke seg oppmerksomheten til fansen. Av Stjerne krigen Først med Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett, Dedikert til historien om den mest kjente interkalaktiske dusørjegeren. Men fra Marvel også Marvel Studios Legends: Hockey (Jeremy Renner-ledet ny serie forventes å bli annonsert 24. november) eller Marvel Studios Collection: The Making of Song-C and the Legend of the Ten Rings, I settet til filmen. For ikke å glemme en avledning bak kulissene på Billy Elish-konserten, Gladere enn noensinne: Et kjærlighetsbrev til Los Angeles: Lee Making.

Virker menyen travel? Likevel er det ikke over ennå. På sosiale nettverk, Twitter, Facebook og Instagram (DisneyPlusBE), vil Disney i løpet av dagen og helgen gi ut nye bilder og klipp av sine nye programmer.

Endelig har den nye animasjonsfilmen allerede blitt annonsert i desember, Sjarm Hvor Store sprang og vidunderårene. Pam og Tommy, I det spennende livet og serien til Pamela Anderson Nautilus (Inspirert 20 000 ligaer under havet Av Jules Verne), som skal videreføres i 2022.

Du må være på rett side av kraften for å se alt i løpet av en måned.