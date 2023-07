Disneyland Paris-fans sinte over nye årskortpriser

Disneyland Paris har annonsert sitt nye utvalg av årlige fordeler. Dette er langt fra enstemmig blant fansen av den berømte musen som fordømmer en prisøkning og et fall i fordelene.

Farvel Minnie, Spider-Man, Mulan eller til og med Askepott. Mikke Mus ser nå ut som onkel Scrooge. Disneyland Paris har introdusert det nye utvalget av sine årskort, nå kalt «Disneyland Pass». Tre nye priskategorier, «bronse», «sølv» og «gull», sammenlignet med fire så langt, som gir tilgang til fordeler i Marne-la-Vallée-parken.

«Vi har lyttet nøye til tilbakemeldingene dine for å utvikle et nytt utvalg for å gi deg en besøksopplevelse som oppfyller dine viktigste forventninger», skriver Disneyland Paris på Facebook.

De nye tilbudene faller imidlertid ikke i smak hos fansen, som ikke føler seg hørt i det hele tatt. Sistnevnte innså raskt at passene er dyrere enn i fjor og gir langt færre fordeler.

«En skam»

For mange Disney-fans er ikke tilbudet verdt det lenger. Bronse Disneyland Pass, til 289 euro, gir kun tilgang til den inkluderte parkeringen i 170 dager i året i parken. Fordeler i butikker og restauranter er ikke inkludert.

Noen fornøyelsesparkfans har allerede annonsert at de ikke vil fornye passet. «Bye-bye Disney!» skrev en av dem.

«Enden på drømmen, prisene var allerede fantastiske, nå er vi på grensen til uanstendighet. Jeg forstår situasjonen din, men jeg gikk tom for PA», reagerer streameren Jiraiya på Twitter.

«En skam», sa en annen nettbruker. «I tillegg til å øke prisene, reduserer Disneyland Paris fortjenesten drastisk.»

«Jeg har hatt årskort i nesten 20 år,» sa en fan på sosiale medier. Jeg vet økningene… men denne høres ut som en ekte «futage de boca» for meg. +€200 med bortfall av 75 % av fordelene. Hvordan rettferdiggjør du det overfor dine mest lojale kunder?

Det mest komplette passet økte med 200 euro

For å ha ubegrenset tilgang til parken må du nå betale 699 euro. «Gull»-passet gir også 15 % rabatt i butikker.

I år tilbød Disneyland Paris fire forskjellige pass, mellom 229 og 499 euro. Det mest komplette passet kalt «Infinity» koster derfor 200 euro mindre enn «gull»-passet til Disneyland. Den ga også 20 % rabatt i butikker og middagsshow og fordeler på Disneyland golf.

Dessuten er det store fraværet av de nye Disneyland-passene, til stor fortvilelse for fansen, tilgang til Disney-hoteller. I 2022 var den tilgjengelig fra «Magicflex»-passet til 319 euro. På Facebook-siden som er dedikert til brukere av fremtidige Disneyland-pass, oppfordrer noen nå til «en stor boikott».

De nye passene vil være i salg fra og med 19. juli, for de som fortsatt ikke vil si farvel til Disneys magi.