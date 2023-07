Disneyland Paris presenterer sitt nye Disneyland Pass-tilbud: betydelig dyrere og mindre fordelaktige årsabonnementer

Avreise Discovery-, Magic Flex-, Magic Plus- og Infinity-pass. Fra 19. juli 2023 lanserer Disneyland Paris sitt nye årlige abonnementstilbud: Disneyland Pass.

Disse nye abonnementene vil være utelukkende digitale. Du må derfor presentere den på smarttelefonen din for å nyte den i den berømte fornøyelsesparken Marne-la-Vallée.

Bronse, sølv og gull

Hovedendring, dette nye tilbudet vil ikke lenger bestå av fire, men av tre formler:

– Bronsepass til €289 : 170 dagers tilgang per år, parkering inkludert.

– Sølvpass til €499 : 300 dagers tilgang per år, parkering inkludert, 10 % rabatt i butikker, restauranter og for det årlige fotopasset.

– Golden pass til €699 : 365 dagers tilgang i året, parkering inkludert, 15 % rabatt i butikker og restauranter, årlig fotopass og ekstra magiske øyeblikk inkludert.

Stigende priser…

Hvis navnene endres, gjør prisene det også! Det vi husker om disse Disneyland-passene er den betydelige økningen i prisene sammenlignet med den forrige formelen.

Hvis vi gjør sammenligningen mellom gammel og ny formel:

– Bronsepasset er relatert til Discovery, men €60 dyrere.

– Silver Pass er relatert til Magic Flex, og går fra €319 til €499.

– Golden Pass er relatert til Infinity Pass, med en forskjell på €200, fra €499 til €699.

Det bør derfor bemerkes at det er Magic Plus-formelen som er glemt i disse årskortene til 2023-versjonen.

…og mindre fordeler

Prisøkningen er omvendt proporsjonal med fordelene som tilbys av de nye Disneyland-passene.

Gold Pass-innehavere vil for eksempel ikke lenger ha tilgang til VIP-parkering eller VIP-underholdningsområder, slik tilfellet var med Infinity Pass-innehavere.

Privilegerte billetter vil også forsvinne, til fordel for «unike gode tilbud».

Gratis leie av skap, barnevogner eller til og med lenestoler for tilsvarende pass vil også opphøre.

Det skal imidlertid bemerkes at de klassiske fordelene med denne typen abonnement ikke endres: standard parkering alltid gratis, prosentandeler i restauranter og butikker, mulighet for å reservere tre billetter per person, etc.