Disse 3 sommerens flaggskip-cocktailer har en høstvri

Høstånder

Vi kjenner alle spritz, og denne appelsindrikken kommer rett fra Italia på 1800-tallet. Når en vin ikke er god eller den er for varm, heller soldater musserende vann over den. I 1919, i Padua, da Aperol ble født, erstattet denne lette alkoholen laget av bitter appelsin, gentian og rabarbra vin: brennevinens stamfar ble født. I 2003 la den milanesiske gruppen Campari brennevinet i lommeboken uten å forestille seg potensialet og den enorme suksessen den ville nyte.

En klassisk versjon av brennevin består av prosecco og aperol, alt vasket ned med sprudlende vann og toppet med en appelsinskive. Drikken er mest populær om sommeren, men det finnes også en høstversjon. På TikTok oppdaget vi at det er cider i stedet for sprudlende vann. Som et resultat er brennevinet mer fruktig. Gode ​​nyheter for de som virkelig ikke liker drinken på grunn av dens bitterhet. Men det er ikke alt, høstbrennevin er pyntet med noen biter kanel og eple.

nødvendige ting:

– 9 cl cider

– 9 cl prosecco

– 3 cl Aperol

– Jordbark

– Noen epleskiver

– En kanelstang

– Isbiter

Produkt:

Vask eplet og skjær det i skiver.

Hell cider, Aperol og malt kanel i et stort vinglass. Bland det sammen.

Fyll glasset med isbiter.

Tilsett epleskiver og kanel.

Avslutt med Prosecco.

For flere cocktailoppskrifter:

Høstsangria

Spania er kjent for sin tinto de verano, men også sin essensielle sangria, laget av enten rødvin eller hvitvin, avhengig av personlige preferanser. Du tror kanskje at denne drinken er forbeholdt sommeren, men det er en variasjon for oktober, november og desember. På TikTok-kontoen hennes avslører en viss Melanie Ann, bak kontoen @gulfsaltwatertaffy, oppskriften sin.

nødvendige ting:

– 1 flaske tørr hvitvin

– 35 cl eplejuice

– 5 cl lønnesirup

– 4 cl bourbon

– Epler og appelsiner (helst økologiske) i skiver

– Kanelstenger

– Isbiter

Produkt:

Vask epler og appelsiner forsiktig og skjær dem i skiver.

Hell tørr hvitvin, eplejuice, lønnesirup og bourbon i en stor karaffel. Tilsett eple- og appelsinskiver og kanelstenger. Bland det sammen.

Avkjøl i 2 til 3 timer for å la aromaen utvikle seg.

Ta karaffelen ut av kjøleskapet, tilsett isbiter og server umiddelbart.

Gresskarkrydder Espresso Martini

Denne nye oppskriften ble oppdaget på Quebec livsstilsmediet NoovoMoi. Her besøker vi espresso martini med litt ekstra ingrediens som utgjør hele forskjellen: gresskar. Den kommer i to former i oppskriften: i form av gresskarkrydder kaffeforsterker og i form av en puré. En journalist som testet oppskriften forklarer: «Uten å ta unna den klassiske espresso martini, gir gresskarkrydderkrem masse komfort til cocktailen, som er akkurat det vi trenger om høsten.«Derav testverdien.

nødvendige ting:

Martini

4 cl vodka

4 cl Dia Maria (eller kaffelikør)

4 cl espresso

Kremmousse

3 ss. spiseskje krem ​​35%

2 ss. Forsterker for gresskarkrydderkaffe

½ ts gresskarmasse

1 c. Spiseskje lønnesirup

½ ts vaniljeekstrakt

Produkt:

Bruk en melkeskummer og bland fløte, kaffeforsterker, gresskarpuré, lønnesirup og vanilje. Balansere.

Mål vodka, kaffelikør og espresso, og hell deretter over isen i en cocktailshaker.

Bland alkoholen og kaffen kraftig i ca 2 minutter til du får et fint skum.

Hell cocktailen i et martiniglass.

Server med kald gresskarkryddermousse.

