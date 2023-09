Disse 6 billige tilbehørene er perfekte for å rydde opp i «gale»… og rotete mennesker!

Hver av dem er nr. 1 i sin kategori og gir utmerket valuta for pengene: enten du er veldig ryddig eller tvert imot litt rotete, har Amazon-oppbevaringsenhetene og arrangørene vi har valgt for deg, alt for å tilfredsstille deg.

Beste Amazon-arrangører

Oppbevaring under vasken

Under Sink Organizer © Amazon

Denne to-lags arrangøren lar deg lagre så mange gjenstander som mulig på en organisert måte. Faktisk er den sammensatt av to skyvehyller, fire kroker og to skåler, som lar deg lagre rengjøringsproduktene dine, samt servise, kosmetikk osv. Den kan også brukes på kontoret til å lagre rekvisita.

Skrivebordsarrangør

Kabelorganisering © Amazon

Kablene på skrivebordet ditt er ofte sammenfiltret, og du finner ikke veien lenger? Disse selvklebende kabelorganisatorene lar deg holde alle kablene dine organisert og tilgjengelig i de posisjonene de trenger. Leveres i en pakke med tre forskjellige størrelser, du kan henge den på skrivebordet, men også på nattbordet eller i nærheten av sofaen.

Reiseoppbevaring

Er det vanskelig å lukke sekken når den er full? Noen ganger er det vanskelig å sortere klær, sko, tilbehør og baderomsprodukter i så liten bagasje. Derfor er reisekoffertoppbevaring den perfekte løsningen! Disse reiseoppbevaringsveskene har dobbel glidelås og mesh-topp med bærehåndtak. Produktet inkluderer 3 reiseterninger for plagg, en lomme med snøring, en undertøysveske, en glidelomme, en skoveske, samt en toalettmappe. Spar tid og plass i vesken!

Kjøkkenoppbevaring

Krydderkrukker © Amazon

Kjøkkenet ditt blir fort rotete når du begynner å stable krydder i krukker i forskjellige størrelser. For å bøte på det, velg disse glasskrydderorganisatorene, som også inkluderer 120 vanntette etiketter og er utstyrt med bambuslokk. Det perfekte kjøkkenoppbevarings- og organiseringstilbehøret.

Et viktig tilbehør for et ryddig toalett

Enkel, elegant og elegant, toalettarrangøren fungerer som oppbevaring av nye toalettpapirruller, som toalettpapirholder eller for oppbevaring av for eksempel våtservietter, tamponger eller sanitetsbind. Den er også utstyrt med en liten «plattform» som du kan plassere mobiltelefonen på under besøket eller rett og slett påføre en deodorantspray eller annet produkt.

Baderomsarrangør

Oppbevaring av bad © Amazon

Denne oppbevaringen, som også er selvklebende, er perfekt for oppbevaring av alle produktene på badet ditt som tar mye plass. Faktisk er de selvklebende dusjhyllene avtakbare, noe som er veldig praktisk for daglig rengjøring. Kan også brukes på kjøkkenet til oppbevaring av flasker og krukker. I tillegg holder den opptil 7 kg, slik at du kan lagre alle produktene på kjøkkenet eller badet uten frykt!

