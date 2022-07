Disse bildene av Kate Middletons medvirkning til prins William satte internett i brann

Folket og kongefamilien

Disse sjeldne øyeblikkene med ømhet har gledet internettbrukere.

Mens prinsen og hertuginnen sjelden er borte fra hverandre, er paret vanligvis veldig beskjedne i respekt for dronning Elizabeths ordre, og vurderer det best å ikke avsløre seg selv for mye. Så når Kate middleton Og dette Prins William Unn deg en hengiven gest, og lerretet unnlater ikke å legge merke til det.

Under et veldedighetsarrangement denne onsdagen fremstod hertugen og hertuginnen veldig hjertelig og vennlig. Kate Middleton spilte en lojal støttespiller da hun deltok i William Polo-turneringen som en del av Royal Charity Polo Cup 2022. I en kamp som prinsen vant med laget sitt, overrakte kona ham pokalen. William hadde sjansen til å gi hertuginnen et mykt kyss, strålende og smilende, og klemte henne deretter.

Et øyeblikk fanget på film gikk raskt viralt på internett. Andre bilder viser William og Kate som rusler hånd i hånd. De milde bevegelsene gledet fans og journalister av det britiske monarkiet.

Så søtt! 🥰 Prins William og Kate Middleton så like kjærlige ut som alltid på en nylig veldedighetspolokamp, ​​hvor de brøt kongelig protokoll med en sjelden visning av PDA. Se bilder 👉 https://t.co/y3xwU3l1Z8 pic.twitter.com/1yNkTRRet5 – The Daily Telegraph (@dailytelegraph) 7. juli 2022