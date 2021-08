Disse bøkene for Gen Z vil vises på Instagram, Snapchat og Spotify

Rikdommen med sosiale medier, streaming og andre skjermbaserte underholdningsmuligheter i dag trekker naturlig nok unge mennesker fra antikke, håndholdte bøker. Mindre enn 20% av norske generasjoner Z -lesere leser bøker som en form for avledning. For et forlag er dette ingen gode nyheter. “Vi måtte tenke uvanlig,” sier Tom Christian Kotsalkson, konserndirektør i Norges eldste publikasjon, om å få bøker i hendene på unge mennesker. Nysgjerrig, svar: Sender dem tilbake til sosiale medier. “Hvis vi ikke kan selge flere bøker, må vi finne en forretningsmodell som kan støtte dette trekket,” sier han. Kotsalkson ble med oss ​​denne uken med ideer for å forandre verden, forfatteren av Alexander Keeland Crock, verdens første instopbok. Craigs historie har tittelen på engelsk Det er mellom oss, Og vant vinneren av Media and Entertainment -delen av Fast Company’s Global Change Ideas Awards i 2021, og nådde ut til et ungt publikum på Instagram -historier, der hver episode blir fortalt som en ny samling historier for dagen. Det er tekst i hver dags historie, men det kan også være visuelle og lydelementer.

Romanen handler om en ung homofil som først oppdager kjærlighet. Selv om den utforsker den nye opplevelsen, er hovedtemaet universelt for unge mennesker: “å være opp ned forelsket i noen”, sier Crack. Mens han skrev en fysikkbok, begynte han å skrive en versjon direkte på Instagram for å utforske konseptet. Også publikum svarte. Cotsalkson snakker om engasjementstall. Folk så historiene i fem minutter hver dag, med 75% som så på hver historie i 45 dager på rad. Dessuten gikk de ut for å kjøpe en kroppsbok og registrerte mer salg enn en gjennomsnittlig bok i kategorien. Behovet for historier var klart, og det var en lettelse fordi hans første tanke var: “Vel, hvordan skal vi selge bøker hvis bøkene er tilgjengelig gratis på Instagram?” READ Rani Mukherjee spiller i 'Mrs Chatterjee Vs Norway', Dedicates Film to Mothers: The Tribune India Nå, takket være nye innholdspartnerskap og annonseringspenger, er det flere inntektsstrømmer for GuildDental. Boken er på Snapshot; Og selskapet inngikk samarbeid med Universal Music for å lage en spillelisteversjon for Spotify, hvor utvalgte lydutdrag fra historien kombineres med musikk av den norske artisten Emily Hollow. Crack skriver på egen hånd for hvert medium fordi brukerne forventer forskjellige opplevelser. I de fleste tilfeller betyr det at historien vil “koke” etter behov. “Det er et veldig samarbeid,” sier han. “Jeg kan ikke lenger spille Gud … Det er vanskelig for en lærer.