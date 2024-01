Disse byene regnes som de mest innbydende byene i verden

Å oppdage et nytt land eller en ny by er bra. Men det er godt med god mottakelse. Det gjør turen enda mer minneverdig. Gjestfriheten til lokalbefolkningen er den avgjørende faktoren for et vellykket opphold. Statistikksiden Insider Monkey publiserte nylig en liste over de mest populære byene. Gode ​​nyheter, fem lokasjoner er i Europa.

Hvorfor er belgierne motvillige til å bestille skiferie i år? Svar i bilder:

Europeiske land er i god form

Basert på resultatene som er oppnådd, er Calgary den mest innbydende byen som ligger i provinsen Alberta, Canada. Lokalbefolkningen sies å være spesielt sjenerøse og oppmerksomme på turistenes behov. Andreplassen er okkupert av den europeiske hovedstaden: Madrid. Dens fordeler? En omsorgsfull og smilende velkomst samtidig som den «beholder sin unike identitet», alt i en dynamisk og hyggelig atmosfære. Til slutt ble etappen fullført av byen Lisboa, Portugal. Befolkningen i Lisboa sies å være spesielt vennlige mot reisende.

Portugal ser ut til å være det mest innbydende landet i Europa, med Porto på niende plass på rangeringen. Det gamle kontinentet er i søkelyset med Venezia (7.) og Dublin (10.). Hva med Belgia? Dessverre er ingen by i landet oppført, verken på topp 10 eller topp 30.

For å få alle disse dataene brukte Insider Monkey følgende metode: Plattformeksperter listet opp positive anmeldelser i diskusjonstråder på Reddit-plattformen. Brukerne er vant til å skrive om ferieopplevelsene sine og nøl ikke med å nevne om mottakelsen var tilfredsstillende eller ikke. Søk handler om alenereiser, digitale nomader, men også par- eller gruppereiser. «Hver by fikk en rangering basert på antall omtaler. Hver gang en by ble nevnt, fikk den en rangering på 1. Så jo flere omtaler og omtaler, jo høyere rangering og rangering. Jo høyere,» leser vi på Insider . Monkey nettsted.

Topp 10 mest innbydende byer i verden

1. Calgary (Canada)

2. Madrid (Spania)

3. Lisboa (Portugal)

4. Melbourne (Australia)

5. Toronto (Canada)

6. Abu Dhabi (De forente arabiske emirater)

7. Venezia (Italia)

8. Porto (Portugal)

9. Sydney (Australia)

10. Dublin (Irland)

Gå aldri glipp av noen livsstilsnyheter sosoir.lesoir.be Abonner nå på våre temanyhetsbrev Ved å klikke her.