Disse enhetene sender ut flest elektromagnetiske bølger inn i hjemmet

Av Jessica Daines

og vi vet, Elektromagnetiske bølger Helseskadelig. Hvis vi har en tendens til å demonisere mobiltelefoner av denne grunn, er de langt fra de eneste som sender dem ut. Her er enhetene som utsetter oss mest for elektromagnetiske bølger.

Det sies ofte at du skal være forsiktig når du bruker smarttelefoner fordi de sender ut elektromagnetiske bølger. Vi bør ikke la den ligge lenge i lommen eller legge den på nattbordet ved siden av hodet når vi sover.

Faktisk er vi utsatt for elektromagnetiske bølger hele tiden. Alle elektrisk drevne enheter avgir et elektrisk felt når de er koblet til. Dessuten avgir den bølger når den er i standby-modus. Disse kan være skadelige for helse og velvære, ved for eksempel å forstyrre søvnen.

Hvilke enheter sender ut flest bølger?

Derfor er alle elektriske apparater påvirket av disse elektromagnetiske bølgene. Vi kan selvfølgelig nevne mobiltelefonen, men også TV, datamaskin, Wi-Fi-boks, lavenergilamper og til og med kjøleskap, brødrister eller til og med kaffemaskinen, uten å glemme mikrobølgeovnen.

Men ikke alle disse enhetene sender ut like mye bølger. Noen avgir faktisk mye mer enn andre, så du må ta hensyn til dem. Og det er ikke bare store apparater som sender ut mange elektromagnetiske bølger.

Ja, små hvitevarer har også skylden. For eksempel avgir induksjonsovner mye bølger fordi de gir ut omtrent 30 volt per meter. Til sammenligning avgir en mikrobølgeovn og en Wi-Fi-boks bare 3, som bestemt av Cosmopolitan. For å redusere eksponeringen for disse bølgene, velg alltid brannen som passer best for beholderne.

I tillegg, for å unngå eksponering for elektromagnetiske bølger så mye som mulig, husk alltid å slå av eller til og med koble fra så mange enheter som mulig.