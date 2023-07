Disse europeiske landene er «farlig uforberedt» for å holde folk kule

Forskere sier at bygninger på steder som Nord-Europa «fungerer som drivhus» og ikke er designet for å takle varme dager.

Sveits, Storbritannia og Norge er «farlig uforberedt» på å holde folk kjølige hvis verden overstiger 1,5 grader Celsius med oppvarming.

Ny forskning fra University of Oxford har avdekket hvilke land som har den mest dramatiske økningen i antall dager som krever kjøleinngrep som skodder, vifter eller klimaanlegg.

Nord-Europa står for 8 av de 10 landene med størst økning i ubehagelig varme dager i verden.

Forskere sier det er en ond sirkel. Uten skikkelige tiltak for bærekraftig kjøling vil det bli en bølge i bruken av energikrevende klimaanlegg.

Når fossilt brensel brukes til å bekjempe varme, øker klimagassutslippene og øker hastigheten på global oppvarming.

Hvor ser du størst økning i ubehagelig varme dager?

Studien bruker begrepet «avkjølende graddager». Dette er dagene da temperaturene i regionen er over gjennomsnittet og folk trenger en form for kjøling for å holde dem komfortable.

Hvis den globale oppvarmingen skulle overstige 1,5 °C, ville Irland toppet listen med 38 % flere dager med disse ubehagelig varme temperaturene.

Sveits og Storbritannia vil se en økning på 30 % mens Norge vil se en økning på 28 %.

Finland og Sverige er de neste med økninger på 28 % hver, etterfulgt av Østerrike (25 %) og Canada, Danmark og New Zealand (24 %).

Dette er også «konservative» anslag, sier forskerne. De inkluderer ikke ekstreme hendelser som hetebølger som øker den gjennomsnittlige økningen.

De sier at disse landene er «farlig uforberedt» på endringer.

Bygninger i Nord-Europa er ikke designet for varme

«Nordeuropeiske land vil trenge en større skala for tilpasning til varmebestandighet raskere enn andre land,» sier medforfatter Dr Nicole Miranda.

Han påpekte at Storbritannia sto overfor store forstyrrelser under rekordvarmen i 2022. Ekstrem varme setter mennesker i fare for dehydrering, utmattelse og til og med død, spesielt blant sårbare befolkninger som eldre eller funksjonshemmede.

«Det er et helsemessig og økonomisk imperativ at vi forbereder oss på varmere dager,» sier Miranda.

Noe av problemet er at bygninger på steder som Nord-Europa er bedre designet for å holde på varmen om vinteren enn de er for å holde seg kjølige i sommermånedene.

«Å endre det bygde miljøet vårt øker ikke nødvendigvis vår bruk av klimaanlegg,» sier Dr. Jesus Lizana, medforfatter av studien.

«Nå, i land som Storbritannia, fungerer bygningene våre som drivhus – bygninger har ingen ekstern solbeskyttelse, låste vinduer, ingen naturlig ventilasjon og ingen takvifter.

«Bygningene våre er utelukkende forberedt for kalde årstider.»