Disse fem byene peker på luftforurensning

Klimaendringene er utbredt, raske og intensiverende, og noen trender er nå irreversible, i hvert fall for inneværende periode, ifølge den siste rapporten fra det internasjonale klimapanelet (IPCC), som ble utgitt mandag.

Menneskeskapte klimaendringer påvirker allerede mange ekstreme vær- og klimahendelser i alle regioner i verden. Forskere følger også med endringer i hele klimasystemet på jorden; i atmosfæren, hav, isfjell og land.

Mange av disse endringene er uten sidestykke, og noen av endringene er i gang nå, mens andre, for eksempel fortsatt havnivåstigning, er allerede “irreversible” i århundrer eller årtusener, fremover, advarer rapporten.

Men det er fortsatt tid til å begrense klimaendringene, IPCC sier ekspertene. Sterke og vedvarende reduksjoner i utslipp av karbondioksid (CO2) og andre klimagasser kan raskt forbedre luftkvaliteten, og om 20 til 30 år kan globale temperaturer stabilisere seg.

‘Kode rød for menneskeheten’

FNs generalsekretær António Guterres sa at arbeidsgruppens rapport ikke var mindre enn “en kode rød for menneskeheten. Alarmklokkene er øredøvende og bevisene er uomtvistelige. “

Han bemerket at den internasjonalt avtalte terskelen på 1,5 grader over førindustrielle nivåer av global oppvarming var “farlig nær. Vi har en overhengende risiko for å treffe 1,5 grader på kort sikt. Den eneste måten å unngå å overskride denne terskelen, er ved å intensivere vår innsats og følge den mest ambisiøse veien.

“Vi må handle besluttsomt nå for å holde 1,5 i live. “

FN -sjefen sa i en detaljert reaksjon på rapporten at løsningene var klare. “Inkluderende og grønne økonomier, velstand, renere luft og bedre helse er mulig for alle, hvis vi reagerer på denne krisen med solidaritet og mot.“, han sa.

Han la til at før den avgjørende klimakonferansen COP26 i Glasgow i november, trengte alle nasjoner, spesielt de avanserte G20 -økonomiene, å bli med i koalisjonen for null utslipp og styrke sine løfter om å bremse og reversere global oppvarming, og bestemte bidrag til forbedret nasjonalt nivå ( NDC) ”som beskriver de detaljerte trinnene.

Menneskelig håndarbeid

Rapporten, samlet av 234 forskere fra 66 land, fremhever at menneskelig påvirkning har varmet klimaet med en enestående hastighet i minst de siste 2000 årene.

I 2019 var atmosfæriske CO2 -konsentrasjoner høyere enn noen gang. på minst 2 millioner år, og konsentrasjonene av metan og lystgass var høyere enn på noe annet tidspunkt de siste 800 000 årene.

Den globale overflatetemperaturen har steget raskere siden 1970 enn i noen annen 50-års periode i minst de siste 2000 årene. For eksempel overstiger temperaturen i løpet av det siste tiåret (2011-2020) temperaturen i den siste varmperioden fra flere århundre, for rundt 6500 år siden, angir rapporten.

I mellomtiden har det globale gjennomsnittlige havnivået steget raskere siden 1900 enn i noen foregående århundre. i det minste de siste 3000 årene.

Papiret viser at klimagassutslipp fra menneskelig virksomhet er ansvarlig for omtrent 1,1 ° C oppvarming mellom 1850-1900, og finner at gjennomsnittlige temperaturer i løpet av de neste 20 årene forventes å nå eller overstige 1,5 ° C oppvarming.

Tiden renner ut

IPCC -forskere advarer om at den globale oppvarmingen på 2 ° C vil bli overskredet i løpet av det 21. århundre. Med mindre det er raske og dype reduksjoner i CO2 og andre klimagassutslipp de neste tiårene, må du nå 2015 -målene Parisavtale “Det vil være utenfor din rekkevidde.”

Vurderingen er basert på forbedrede data om historisk oppvarming, samt fremskritt i vitenskapelig forståelse av klimasystemets reaksjon på utslipp forårsaket av mennesker.

“Det har vært klart i flere tiår at klimaet på jorden endrer seg, og rollen som menneskelig innflytelse på klimasystemet er udiskutabel,” sa Valérie Masson-Delmotte, arbeidsformann i IPCC. “Den nye rapporten gjenspeiler imidlertid også viktige fremskritt innen attribusjonsvitenskapen: å forstå klimaendringenes rolle i intensiveringen av spesifikke vær- og klimahendelser.”

Ekstreme endringer

Eksperter avslører at menneskelige aktiviteter påvirker alle hovedkomponentene i klimasystemet, noen reagerer i flere tiår og andre i århundrer.

Forskerne bemerker også at bevisene for endringer i ekstremer som hetebølger, kraftig nedbør, tørke og tropiske sykloner, og deres tilskriving til menneskelig påvirkning, har styrket seg.

De legger til at mange endringer i klimasystemet forstørrer i direkte forhold til økt global oppvarming.

Dette inkluderer økning i frekvens og intensitet av varmeekstremer, marine hetebølger og kraftig nedbør; landbruks- og økologiske tørke i noen regioner; andelen intense tropiske sykloner; samt reduksjoner i arktisk havis, snødekke og permafrost.

Rapporten tydeliggjør at selv om naturlige drivere vil modulere menneskeskapte endringer, spesielt regionalt og på kort sikt, vil de ha liten effekt på global oppvarming på lang sikt.

Et århundre med endring, overalt

IPCC -eksperter anslår at klimaendringene vil øke i alle regioner de neste tiårene. For 1,5 ° C global oppvarming vil det være økende hetebølger, lengre varme årstider og kortere kalde årstider.

Ved 2 ° C global oppvarming er det mer sannsynlig at ekstremer av varme når kritiske toleranseterskler for landbruk og helse.

Men det vil ikke bare handle om temperatur. For eksempel intensiverer klimaendringene naturlig vannproduksjon – vannsyklusen. Dette medfører tyngre regn og tilhørende flom, samt mer intens tørke i mange regioner.

Det påvirker også regnmønstre. På høye breddegrader vil nedbøren sannsynligvis øke, mens det forventes å avta i store deler av subtropene. Det forventes endringer i regnværsmønstre fra monsun, som vil variere fra region til region, advarer rapporten.

I tillegg vil kystområder se fortsatt havnivåstigning gjennom det 21. århundre, noe som bidrar til hyppigere og mer alvorlig kystflom i lavtliggende områder og kyst erosjon.

Ekstreme havnivåhendelser enn tidligere Det skjedde en gang i 100 år kan skje hvert år ved slutten av dette århundret.

Rapporten indikerer også at ytterligere oppvarming vil forsterke smeltingen av permafrost og tap av sesongmessig snødekke, smelting av isbreer og isark og tap av arktisk havis om sommeren.

Endringer i havet, inkludert oppvarming, hyppigere marine hetebølger, forsuring av havet og redusert oksygennivå, påvirker både havets økosystemer og menneskene som er avhengige av dem, og vil fortsette en stund. Minus resten av dette århundret.

Forstørret i byer

Eksperter advarer om at for byer kan noen aspekter av klimaendringer forstørres, for eksempel varme, flom fra kraftig nedbør og stigende havnivå i kystbyer.

Videre advarer forskere fra IPCC om at utfall med lav sannsynlighet, for eksempel kollaps av isdekk eller brå endringer i havsirkulasjonen, ikke kan utelukkes.

Begrens klimaendringene

“Stabilisering av klimaet vil kreve sterke, raske og vedvarende reduksjoner i klimagassutslipp, og oppnå netto null CO2 -utslipp. Begrensning av andre klimagasser og luftforurensninger, spesielt metan, kan ha fordeler både for helsen og for klimaet, ”fremhever medformannen i IPCC arbeidsgruppe I, Panmao Zhai.

Rapporten forklarer at fra et fysikkvitenskapelig perspektiv krever begrensning av menneskelig indusert global oppvarming til et bestemt nivå begrensning av kumulative karbondioksidutslipp, oppnå minst null netto CO2-utslipp, sammen med kraftige reduksjoner i andre utslipp. Av klimagasser.

“Sterke, raske og vedvarende reduksjoner i metanutslipp vil også begrense oppvarmingseffekten som følge av redusert aerosolforurensning,” understreker forskerne fra IPCC.

Om IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er FNs organ for evaluering av vitenskap knyttet til klimaendringer. Det ble opprettet av FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiske organisasjon (Lov om sosial støtte) i 1988 for å gi politiske ledere periodiske vitenskapelige vurderinger av klimaendringer, dens implikasjoner og risiko, samt å foreslå tilpasnings- og dempende strategier.

Samme år godkjente FNs generalforsamling aksjonen fra WMO og UNEP for å etablere IPCC i fellesskap. Den har 195 medlemsland.

Tusenvis av mennesker rundt om i verden bidrar til arbeidet med IPCC. For vurderingsrapporter gir IPCC -forskere frivillig tid til å evaluere tusenvis av vitenskapelige artikler publisert hvert år for å gi et omfattende sammendrag av hva som er kjent om driverne for klimaendringer, dens fremtidige konsekvenser og risiko, og hvordan tilpasning og begrensning kan redusere dem. risiko.

‘For våre øyne’

Flere nylige værkatastrofer, inkludert ødeleggende flom i Sentral -Kina og Vest -Europa, har vakt offentlig oppmerksomhet som aldri før, foreslo Inger Andersen, administrerende direktør i FNs miljøprogram (UNEP).

“Som innbyggere og som selskaper og som regjeringer er vi veldig klar over dramaet,” sa han. “Dramaet eksisterer, vi har sett det og vi har hørt det i alle nyhetsbrevene. Og det er det Vi må forstå at uttrykket for det vitenskapen sier vises foran øynene våreOg selvfølgelig er det denne flotte rapporten gjør å projisere disse scenariene utad og fortelle oss, hvis vi ikke iverksetter tiltak, hva de potensielle utfallene kan være, eller hvis vi iverksetter tiltak, hva et veldig godt utfall vil bli. “

Klimatilpasning er kritisk

Bortsett fra det presserende behovet for å dempe klimaet, “er det kritisk å ta hensyn til klimatilpasning,” sa WMO -sjef Peteri Taalas, “ettersom den negative klimautviklingen vil fortsette i flere tiår og i noen tilfeller i tusenvis av år.

“En kraftig måte å tilpasse seg på er investere i tidlig varsling, vær og vann“, Sa.” Bare halvparten av de 193 WMO -medlemmene har slike tjenester, noe som betyr flere menneskelige og økonomiske tap. Vi har også alvorlige hull i de meteorologiske og hydrologiske observasjonsnettverkene i Afrika, noen deler av Latin -Amerika og i øystatene i Stillehavet og Karibia, som har en betydelig negativ innvirkning på nøyaktigheten av værmeldinger i disse områdene, men også alle over hele verden.

“Budskapet i IPCC -rapporten er veldig tydelig: vi må heve nivået på reduserende ambisjoner.”

