Disse filmene forlater Netflix denne uken

Denne uken forlater mange filmer og serier Netflix-listen. Så bare noen få dager til å oppdage disse prosjektene (igjen).

De døde dør aldri

Jim Jarmusch har signert for The Dead Don’t Die, en film om de levende døde. Det er imidlertid ingen grunn til å forvente frykt, det er tross alt en spøk. Rollelisten er fantastisk, med Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Danny Glover og Selena Gomez i en liten rolle.

Siste dag på Netflix: 26. september.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Den første spin-offen for Fast & Furious-filmserien. Alle kjennetegnene til lisensen er til stede og actionscenene er enda mer optimistiske.

Siste dag på Netflix: 29. september

Luske

Insidious er en mindre klassiker innen moderne skrekkfilm, og har fått mer enn ett publikum til å skjelve.

Siste dag på Netflix: 30. september

Metallisk lyd

Reuben er trommeslager i et band med kjæresten Lou. Livet hans forandrer seg imidlertid totalt når en lege forteller ham at han snart vil bli døv. Kronet med flere priser, har The Sound of Metal etablert seg som et høydepunkt innen uavhengig amerikansk kino.

I hovedrollene ser vi: Riz Ahmed (Rogue One, Venom) og Olivia Cooke (House of the Dragon, Ready Player One).

Siste dag på Netflix: 30. september.

Skremmende film 2 og 3

Til vår glede parodierte Scary Movie de fleste kjente skrekkfilmene. Den andre og tredje filmen forlater Netflix-katalogen denne uken. Imidlertid er den første filmen fortsatt tilgjengelig, og det er ingen tegn til at den forlater plattformen.

Siste dag på Netflix: 30. september

Amityville (2005)

Siste sjanse til å se det mest hjemsøkte huset i Amerika. Denne nyinnspillingen av filmen fra 1979 har rollebesetningen: Ryan Reynolds, Chloe Grace Moretz og Melissa George.

Siste dag på Netflix: 30. september

Fredag ​​13. (2009)

I denne omstarten av kulthistorien bestemmer Jason, en morder i en hockeymaske, seg for å angripe en gruppe tenåringer.

Siste dag på Netflix: 30. september

Svart kule

Siste dag på Netflix: 30. september

Zero’s Grimoire

Siste dag på Netflix: 30. september

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys og Instagram, slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og gode tilbud.