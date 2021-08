Disse harde argumentene er litt svake

Den neste sjeføkonomen legger seg i leir med duene, og ser ingen grunn til å heve renten før ting går galt.

Marius Gunsholt Hof i Handelsbanken gikk inn i stillingen som sjeføkonom, etter at Carrie Deo Andersen forlot Handelsbanken for Akershus Eiendom. Vis mer

Sjeføkonom Marius Gunsholt Hof er forfremmet til sjeføkonom i Handelsbanken.

Tidligere i sommer ble det klart at sittende sjeføkonom Carrie Deo Andersen ville forlate Handels Banken for å være sjeføkonom og analysesjef i Akershus Eiendom.

For meg er dette en unik mulighet for en veldig spennende jobb. Jeg gikk på skolen under veiledning av tidligere sjeføkonomer Knut Anton Mork og Carrie Deo Andersen, og nå har jeg muligheten til å fortsette dette arbeidet. Hof sier jeg gleder meg.

Hof fikk sin mastergrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH) i 2008 med en enestående posisjon i økonomi og en støtteprofil i finansiell økonomi. Tidligere jobbet han i Norges Bank, hvor han utførte makroøkonomiske analyser og prognoser for norsk økonomi.

Hauken og duen: Hawks (“hawks”) og “quilts” (“duer”) beskriver motsatte synspunkter om rentene som det økonomiske bildet krever.

Hooker mener at rentene må holdes høye eller økes for å kontrollere inflasjonen.

Duer mener inflasjonstrykket er så lavt at man må holde et lavt rentenivå. Vis mer vg- utvide ned

– Hooks argumenter er svake

Hov er også medlem av rentestyret på E24, og kommenterer ofte makroøkonomi i media.

– Hva synes du er det morsomste innen finans?

– Det som alltid har interessert meg er å forstå hvordan alt forholder seg til alt, og det er spennende å ha gode diskusjoner om dette både i klientmøter og i daglige samarbeid med gode kolleger. Det er også spennende at kommunikasjonen endres over tid og at nye fenomener dukker opp, sa Hoff til E24.

Vil du beskrive deg selv som en hard-liner eller en due?

– Jeg er kanskje litt mer på duecamp.

Jeg synes ofte at disse harde argumentene er litt spinkle. De ser ut til å starte med konklusjonen at renten alltid skal være høyere enn den er, og da svekkes argumentene. Jeg tror så lenge ting ikke går galt (med for eksempel åpenbare pressetrender i økonomien eller prisdannelse i boligmarkedet), tror jeg ikke renten er for lav, sier Hof.

Hva skiller deg fra Dio Andersen?

Vi har en litt annen bakgrunn. Riktignok kom vi begge fra Norges Bank, men det jobbet mer med direktepolitikken, mens vi jobbet mer med de harde tallene i norsk økonomi. Vi har tatt “arbeidsdelingen” med oss ​​videre i Handelsbanken. Nå burde jeg fokusere mer på tiden min på renteanalyse, men totalt sett er vi veldig like når det gjelder grunnleggende syn på norsk økonomi, og vi er begge i den lille binære leiren.

Knuser nummer og oversetter

– Hvordan er hverdagen som økonom?

Det skjer mye om morgenen. Det kommer rapporter og store tall kommer. Disse vil bli behandlet og tolket, og så kommenterer vi dem internt til meglere og eksternt til klienter og media, så dagen starter veldig brått og det er viktig å gjøre gode forberedelser på forhånd, sier den nye økonomen i Handelsbanken.

Resten av dagen som sjeføkonom går vanligvis til analytisk arbeid.

– Vi jobber hele tiden med små analyseprosjekter og så har vi de større rapportene som kommer inn oftere, men som også krever mer arbeid. I tillegg må man forholde seg til datastrømmen som kommer inn hele tiden. Det er mye databehandling og tallknusing og arbeid som er i bunn, sier Hoff, men jeg tror det viktige er å få frem resultatene og faktisk fortelle hva han har å si.

Har du en økonom å se opp til?

– Jeg vil selvfølgelig nevne min forgjenger, Knut Anton Mork og Carrie Deo Andersen. Jeg har hatt et veldig godt samarbeid med begge. og Øystein Thøgersen, som var min veileder ved NHH. Jeg vil også takke Kåre Hagelund i Norges Bank. Han var læreren min da jeg kom som nybegynner fra NHH og jeg trodde jeg visste mye, men jeg forsto raskt hvor komplisert virkeligheten var. Handelsbankens nye sjeføkonom sier det er få i Norge som vet mer om hvordan ting forholder seg til det.