Disse IoT -kjæledyrene bruker smart teknologi for å tillate eiere å samhandle med hundene sine når de forlater hjemmet!

Oppkalt etter det spanske og portugisiske kallenavnet ‘Amigo’, som betyr ‘venn’, består Mikos IoT -system av fire hovedkomponenter: kragen, kameraet / høyttaleren, dørsensoren og den smarte kontakten.

La oss innse det – separasjonsangsten vår er like ille som hundene våre. Å lukke døren på en gråtende hund kan være vanskeligere enn å fylle en revet seng og revet skumdempende gulv. Hva som skjer hjemme når hunden er alene, vil forbli et mysterium til vi kommer tilbake, og så skulle vi ønske at det skulle forbli slik. Miko er utviklet av den norske designeren Lucas Gutto, og er en samling IoT -enheter som støtter seg på smart teknologi for å gi ekstern kommunikasjon mellom hunder og deres eiere.

Miko er et akronym for ‘amigo’, som betyr ‘venn’ på spansk. Hver av Micos komponenter kommuniserer med hverandre via Bluetooth, noe som muliggjør ekstern kommunikasjon mellom hunder og deres eiere. Hovedappellen til datamaskinen er kragen fordi den har et overvåkingssystem, temperatursensor, pulsmåler, lydutgang og LED -blinkende lys. Med kameraenheten som fungerer som et tradisjonelt overvåkningskamera, kan eiere holde øynene på hunden hjemme. Kameraet kommer også med en høyttaler, slik at eiere kan snakke med hundene sine når angstnivået øker.

Så snart eierne går ut gjennom inngangsdøren, vil Mikos dørsensor umiddelbart sende et signal til en annen IoT -enhet og snu den for å distrahere hunden. For eksempel, når døren åpnes og lukkes, sender Mico et signal til TV -en for å distrahere hunden. Imidlertid vil nøkkelkomponenten sannsynligvis være den smarte kontakten. Den smarte kontakten har lydutgangsevner og mottar signaler fra alle andre enheter. Eieren kan holde oversikt fra bekvemmeligheten av en app på hver bevegelse av hunden sin, som lar eiere se og samhandle med valpene sine hvor som helst.

Designer: Lucas Gudo

IoT -systemet for smarte enheter er enkelt å integrere og behagelig for hunden din å ha på seg. Mico har fire hovedkomponenter: en overvåkingskrage, kamera / høyttaler, smartkontakt og dørsensor. Enhetene har en vag design, slik at de kan plasseres hvor som helst i huset.

Hver komponent i Mico kommuniserer via en Bluetooth -tilkobling.

Eiere kan kontrollere Mikos enheter eksternt fra hvor som helst, så når valpen din er bekymret, kan stille musikk spilles gjennom kamerahøyttalerne.

Når eieren lukker inngangsdøren, sender Miko et signal til TV -en for å distrahere valpen din fra separasjon.

Med innebygde temperatursensorer kan du aktivere eksterne AC-enheter for krage for å sikre at hunden din alltid er komfortabel.

Eiere kan samhandle med alle komponentene i Mico mens de bruker systemtilbehøret.

Mikos smarte halsbånd kommer i en rekke forskjellige farger som passer valpens personlighet.

Innebygde pulsmålere leveres med et smart krage for å overvåke hundens angstnivå. Sporingskragen kommer med en LED -lommelykt, som kan styres manuelt eller eksternt.

Eiere kan fjerne smartfunksjonen for å lade mellom bruk av sporingskragen.

Den smarte kontakten fungerer som Mikos sjefoperatør, og kontrollerer og mottar signaler fra alle andre IoT -enheter.

Kameraet kan slås av og på ved hjelp av ekstern teknologi, slik at eiere alltid kan overvåke hundene sine uansett hvor de er.