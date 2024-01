Disse kvantebatteriene kan lades opp raskere ved å endre kodene til klassisk fysikk

For å forstå dette fremskrittet fullt ut, må du være kjent med et grunnleggende konsept innen kvantefysikk: superposisjon. Yuanbo Chen, en fysiker ved University of Tokyo, forklarer dette: Normalt, hvis hendelse A forårsaker hendelse B, tror vi at B ikke samtidig kan forårsake hendelse A «.Et utsagn som perfekt illustrerer den lineære logikken til den verden vi kjenner, der årsaker og virkninger følger en kronologisk og ensrettet rekkefølge. Men på subatomær skala er alt annerledes.»

Nyere utvikling innen teoretisk fysikk antyder imidlertid at scenarier der «A forårsaker B» og «B forårsaker A» under visse omstendigheter kan være reelle samtidig. » forklarer Chen.

Partikler kan derfor eksistere samtidig og i flere tilstander: dette er prinsippet om kvantesuperposisjon. Tankeeksperiment for Schrödingers katt Det er en perfekt metafor for dette prinsippet. Takket være dette prinsippet har det blitt mulig å gjennomføre eksperimenter som trosser intuisjon. I 2009 avslørte en kvantebryter (en enhet som tillater manipulering av rekkefølgen av interaksjoner på en kvantepartikkel) et fenomen med en ubestemt årsaksrekkefølge. Faktisk tillot han to operasjoner til Og B De forekommer i et overlegg av forskjellige kommandoer: til deretter B, B deretter til Så alt på en gang.