Disse medskyldige videoene av hans 37 år gamle advokat skapte panikk på internett

Skuespilleren så ut til å være veldig nær med sin advokat Camila Vasquez.

En jernneve i en fløyelshanske. Johnny Depp har bevæpnet seg med de beste advokatene for å vinne hans tøffe ærekrenkelsessøksmål mot Amber Heard. Blant dem: Camille Vasquez.

Vennskap … eller voksende kjærlighet?

Beskrevet som ekte «Mediestrateg» Og en stor foredragsholder, den unge kvinnen er trettisju år gammel, men fortsatt enorm erfaring. Ettersom bilder av rettsmøter på Firefox ble hacket dag og natt på sosiale medier, ble noen Internett-brukere sjokkert da de oppdaget at advokaten var nær hans berømte klient. I Dictok blir scenene mellom Pirate of the Caribbean og skjønnheten raskt virale, noe som betyr en voksende romantikk.

«Alle medlemmene av Johnny Depps juridiske team er nære. I løpet av ukene har de utviklet både et profesjonelt forhold og et vennskap.Det lover vi imidlertid på den amerikanske siden TMZ. Fortsettelse følger