Disse mobilappene gjør det litt enklere å flytte skjermbilder fra brytere til mobilen

Siden vi er i videospillindustrien, bruker vi lite tid på å overføre skjermbilder fra enhetene våre til telefonene eller PC-ene våre – noe som kan være mer enn de fleste. Noen av oss tar opp Nifty Capture-kort umiddelbart på harddisken, men resten stoler på Nintendos egen overføringsløsning for skjermdumper for å erstatte microSD-kortet i datamaskinen eller skanne QR-koden på bryteren med smarttelefonen. Lagre hvert skjermbilde separat på kamerarullen din.

Ok – det fungerer – men prosessen er jevn, det er der SwitchBuddy kommer inn. Denne mobilappen er utviklet av Filip Němeček, og har eksistert en stund nå og har som mål å gjøre transaksjonen litt mer smertefri ved å samkjøre vanskelige oppgaver. “Lagre til kamerarull”-bit.

Velg bildene du vil ha på bryteren din og velg “Send til smartenhet” (hvis du trenger mer informasjon om dette, ikke nøl med å se guiden vår), men du kan trykke og holde hver av dem etter Nintendos valg. For å lagre bildet individuelt på enheten din, har SwitchBuddy et grensesnitt som gjør nettopp det ved å trykke på en knapp. På iOS, hvis du ikke vil lukke kamerarullen, kan du også lagre skjermbilder direkte på iCloud-stasjonen.

SwitchBuddy lar deg tweete eller sende utvalgte bilder gjennom ulike applikasjoner til hvilken som helst mottaker du vil, uten å måtte laste dem ned selv. Sjekk ut våre egne eksperimenter der vi lastet opp disse fantastiske opptakene av Plasmodium og Android Tread:

Vil det endre spillet? ikke riktig. Det er ikke så stor forskjell – det betyr at du må ha en annen (gratis) app på mobilen – men det er sant at den er jevnere enn Nintendos egen løsning og vil spare deg for tid og penger. Som oss overfører du mange scener fra byttet til den digitale verdenen. Den kommer med noen smarte fargetemaer å velge mellom.

Forbedret hastighet og brukervennlighet? Mappevalg? Fargetemaer? Det ser ut til at Nintendo kan lære en eller to ting. Apper er gratis å laste ned / bruke og tilgjengelig på App Store, Google Play eller SwitchBuddy-nettstedet.

Gi oss beskjed nedenfor om du allerede bruker denne appen eller ser den i fremtiden.

