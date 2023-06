Disse modulære robotene er designet for utforskning av verdensrommet, og transformerer etter eget ønske!

Du vil også være interessert [EN VIDÉO] ESA: Europa forent i romutforskning European Space Agency, opprettet i 1975, har allerede mange oppdrag. Lengre…

Kopier av serien Stargate SG-1 Er de ekte? Forskere fra Lausanne føderale polytekniske skole De har laget en modulær robot inspirert av origami. Kalt Mori3, har hver modul en trekantet form, og flere moduler kan settes sammen for å lage tredimensjonale roboter. Forskerne beskrev funnene sine i tidsskriftet Naturlig maskinintelligens.

Hver av de trekantede modulene kan fungere helt uavhengig. De er utstyrt med motorer for å bevege seg på en flat overflate og flytte leddene når de kobles til en annen blokk. Tre av sidene strekker seg uavhengig av de to andre, slik at roboten kan endre form og størrelse etter behov. De er utstyrt med batterier og trådløs tilkobling.

En robot designet for romskip

Deretter settes blokkene sammen til et polygonalt nett og tilpasses oppgavene for å skape komplekse og uttrykksfulle strukturer. Forskerne viste for eksempel at ti Mori3-moduler ble satt sammen for å lage en firdimensjonal robot som kunne gå.

Mori3 ble designet for romfart. Dens viktigste fordel er dens allsidighet. I stedet for å sende forskjellige spesialiserte roboter ut i rommet for hvert oppdrag, kan astronauter ganske enkelt plukke opp et sett med Mori3-moduler og sette dem sammen etter behov.