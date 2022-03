Disse norske naboene som ikke er redde for russen

Ved havnen i Tromsø i Nord-Norge står russiske fiskebåter i kø på sjøen. Dette er ikke uvanlig fordi russiske fiskere ofte lander fiskeeksporten sin i kongeriket i stedet for hjemme i Russland. Men også her setter krigen i Ukraina sine spor.

Mange lokale fiskere er bekymret for russerne. De er ikke redde for at de skal angripe landet deres eller behandle dem aggressivt, men de er heller sultne. 5. mars forbød alle vestlige land russiske kredittkort. Så russiske fiskere kan ikke lenger kjøpe mat eller andre grunnleggende nødvendigheter, forklarer en av deres lokale kolleger, Doc-Frode Partson.

Av erfaring vet han at det kun er noen få uker med opplegg på en stor slepebåt. Russiske båter har ligget til ankret i Tromsø havn i over to uker og reservene vil snart være oppbrukt. Så innsamlingen ble organisert.

«Samlet sett er tilbakemeldingene positive. De fleste har tatt godt imot initiativet vårt, selv om andre med stor fiendtlighet mener at fiskerne er russiske fordi de fortjener å gå sultne. Sier Doc-Fraud Partson.

«De behandlet lokalbefolkningen godt.»

Så langt har denne fiskeren samlet inn nærmere 20.000 norske kroner [quelque 2 000 euros]. Han fant en oversetter og frivillige for å legge til rette for levering av mat til russerne, med noen slepebåter ankret midt i havna.

Denne situasjonen i Tromsø havn er et eksempel på hvordan folk i Nord-Norge ser på russerne. Selv om kongeriket har en felles grense mot Russland, bryr de fleste nordmenn seg ikke om nærheten til denne gigantiske militærmakten. Til Einar Lie, professor