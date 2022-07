Disse pattedyrene dyrker også sin egen mat

De gjenkjennes av haugene av sand i et felt: gophers, små gnagere, som stadig omformer jorden og vokser under føttene våre. Disse gnagerne blir de eneste andre pattedyrene enn mennesker som driver med jordbruk!

Vi er ikke alene Pattedyr å dyrke. Dette er bevist av en studie i tidsskriftet Nåværende biologiga lite oppmerksomhet Gnagere : Lommevafler. Befolkninger i noen felt i Nord-Amerika, hvor de tilbringer livet Underjordiske gallerier Utgravd av dem er den mer enn 100 meter lang. Men fremfor alt spiser de bare røttene som vokser i disse tunnelene, som de så vokser. «De gir dette perfekte miljøet for røttene å vokse og kompostere avfallet.» sa Veronica Selden, studiens første forfatter og nyutdannet ved University of Florida i zoologi.

For å demonstrere disse dyrkingspraksisene observerte de to hovedforfatterne disse smågnagerne i flere måneder og prøvde å holde dem utenfor tunnelene for å måle røttene som vokste der. Men til ingen nytte! Uansett hvilke hindringer som ble pålagt, skled de alltid. De to forskerne plasserte en stor stilk i bakken og kuttet av endene, og hindret vaflene i å gå gjennom mens de lot dem vokse. røtter.

Denne lille lommegoferen kaster jord fra den nåværende hulen. Graving er så energisk at røttene den finner underveis ikke gir nok mat. Men ved å høste rotvekster over tid, får han nok energi til å grave. © Veronica Selden, Jack Butz

Det handler om definisjon

Og de så en blomstrende vekst av røtter. Ved å mate jorda med naturgjødsel blir disse mindre Gnagere Kan eller kan ikke betraktes som bønder. Det hele er et definisjonsspørsmål. «Såing er kultur, for noen er det jordbruksa Putz. Mange andre dyr, så vel som ulike menneskelige kulturer, bruker hagebruksteknikker for å dyrke avlinger som de ikke dyrker selv. Jeg synes hele spørsmålet er intellektuelt spennende fordi det egentlig ikke er avgjort. »

