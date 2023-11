Disse populære anti-rynkekremene som er høyt rost av internettbrukere, ser at prisene faller for Black Friday!

Dette er Clarins Anti Wrinkle Day Cream Det er en av de beste, om ikke den beste anti-aldringskremen for øyeblikket. Faktisk bidrar den til å forhindre tretthet og de første tegn på aldring, samtidig som den beskytter huden din og øker dens naturlige forsvar. Den kompletteres effektivt av dens nattlige ekvivalent: den Clarin Multi-Active Night.

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Finne ut Her.

Denne kampanjen på Steampod senker prisen med over €30 under Black Friday!

En skikkelig god deal?

Vanligvis €63, faller dagkremen til bare €48,80 for Amazon Black Friday. På nattkremsiden drar du nytte av en reduksjon på nesten €13, som kan kombineres med koden BLACK10, som vil ta ytterligere €10 fra handlekurven din over €50. For to kremer betaler du €90 i stedet for €127 !

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Finne ut Her.

Clarin Multi-Active Creams

Intense dager, hektisk tempo… du kan se trettheten i ansiktet ditt. Med sin teknologi inspirert av de siste vitenskapelige fremskritt og dens plantebaserte sammensetning, reduserer disse unike anti-aldringsbehandlingene de første rynkene, fukter huden og gir huden en ny glød. Time etter time forynger denne nye generasjonen ansiktskremer huden din og avslører sin ungdommelighet! Huden din vil bli hydrert og beskyttet i dag og i morgen. De passer for alle hudtyper: kombinert, tørr, normal og fet.

Hvordan bruke kremer?

Ta en liten mengde av produktet, varm det mellom hendene, fordel produktet jevnt over ansiktet og halsen, og press deretter utover fra midten av ansiktet.

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Finne ut Her.

Black Friday: Amazon kutter prisene på disse 6 produktene!