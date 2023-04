Disse rike nordmennene, millionærene og milliardærene blir drevet ut av Norge av ny skattepolitikk

Kan de rikes flukt begrenses til andre land? Ja, avhengig av det Edoardo Traversa forteller om det europeiske formuesskatteprosjektet lansert av økonom Thomas Piketty. En plan for å unngå overkjøp mellom land, men igjen var politisk støtte utilstrekkelig. Julian Desiderio peker ut skatteparadiser for Oxfam.

En annen umiddelbar mulighet er å innføre en utgangslinje. Edoardo Traversa minner om at noen stater har implementert exit-skatter. dette»Dette betyr at selv om du fysisk forlater et land, vil du fortsatt bli ansett som bosatt i det landet i en viss periode.. Det samme gjør vi for inntektsskatt, eiendomsskatt og arveavgift.»

En professor i skatterett gir følgende eksempel:Hvis du dør innen 10 år etter at du forlot Nederland, betaler du fortsatt arveavgift i Nederland. Det er en måte å sikre at folk ikke forlater landet bare av skattemessige årsaker eller planlegger for skatteformål. For eksempel er jeg en stor idrettsutøver og jeg vet at jeg i løpet av de neste fem årene vil ha en betydelig profesjonell inntekt. Jeg har aldri mistet forholdet til Belgia, jeg har alltid ønsket å returnere dit, men noen ganger betalte jeg ikke skatt i Belgia på betydelig inntekt. Implementering av en utgangslinje bidrar til å unngå denne typen situasjoner..» Og Norge truer med å implementere denne løsningen i ukene som kommer.