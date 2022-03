Disse selskapene nekter å forlate Russland

Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklaget dem for «Omsorg for den russiske militærmaskinen», Noen selskaper fortsetter å operere i Russland. Dette er spesielt tilfellet for selskaper i Mulliez-familiegruppen, som eier Auchan og Leroy Merlin. verst, i følge Daily TelegraphDet vil forsøke å dra nytte av konkurrentenes reise for å utvide sine aktiviteter i landet.

Leroy Merlin har den nest høyeste omsetningen i Russland målt i utenlandske selskaper, etter Philip Morris. Mer enn 18 % av aktiviteten foregår her i landet.

Auchan er det mest synlige kollektive merket i Putins hjemland. Kjeden driver 231 butikker, med en omsetning på 3,2 milliarder euro, eller mer enn 10 % av den totale inntekten fra ordinære aktiviteter i 2021 (30,5 milliarder euro). I Russland genererer Auchan 10 % av det globale salget.

Administrerende direktør i Auchan begrunnet beslutningen om å bli i Russland ved å understreke den spesielle rollen til supermarkedskjeden, som bidrar til å mate befolkningen. Det skal bemerkes at merkevaren har problemer med sine markedsandeler i Frankrike i møte med konkurranse.

Det eneste selskapet i Mulliez-gruppen som tar et skritt til side er Decathlon. Det franske konsernet som spesialiserer seg på sportsutstyr, som har vært under press siden starten av krigen i Ukraina, kunngjorde i en pressemelding tirsdag stans av virksomheten i Russland på grunn av forsyningsproblemer.

kinesiske selskaper

Andre selskaper fortsetter å operere i Russland, som kinesiske selskaper for eksempel. Huawei, Alibaba eller Lenovo kan ta markedsandelene etter vestlige. Den kinesiske ambassadøren i Russland ba også kinesiske forretningsmenn om å «fylle tomrommet» etter vesteuropeiske land og USA.

I tillegg til disse selskapene som velger å bli i Russland eller tvert imot forlate landet, har andre besluttet å midlertidig redusere virksomheten samtidig som mulighetene for retur holdes åpne. AB Inbev, hvorav 2 % av inntekten kommer fra Russland, beholder denne muligheten for avkastning.

Til slutt stanser noen selskaper virksomheten mens andre fortsetter. Blant dem finner vi Caterpillar eller BNP Paribas.