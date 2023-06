Disse sjeldne bildene av Meghan og Harrys datter

Søndag 4. juni 2023 vil være etset for alltid. Prins Harry Og Meghan Markle. Faktisk, på denne dagen, feiret hertugen og hertuginnen av Sussex sin yngste datter Lilibet Dianas andre bursdag. Som en påminnelse, lillesøsterArchie Kom til verden 4. juni 2021. I motsetning til hans eldre bror, som ble født da prins Harry og Meghan Markle fortsatt var medlemmer av den britiske kongefamilien, Lille Lilibet Diana ble født etter at paret bestemte seg for å forlate England. Flytt til Amerika, spesielt California.

For å feire den lille jenta deres to år, Prins Harry og Meghan Markle la ut en serie bilder på Instagram søndag 4. juni 2023.. Blant disse var internettbrukere i stand til å spore den fysiske utviklingen til lille Lilibet Diana. Han vokste godt opp i løpet av to år. For noen måneder siden fikk abonnenter på den amerikanske strømmeplattformen Netflix muligheten til å oppdage uutgitte bilder av prins Harry og Meghan Markles yngste datter. Som en påminnelse, Hertugen og hertuginnen av Sussex spiller hovedrollen i en dokumentar om livene deresDen ble utgitt på Netflix i desember 2022.

Sjekk ut dette innlegget

