Disse sjeldne metallene har eksepsjonelle egenskaper som er avgjørende for den digitale menneskehetens overlevelse

For noen dager siden annonserte Kina etableringen av “China Rare Earth Group”, et selskap direkte knyttet til landet, som inkluderer tre store aktører innen utvinning av sjeldne jordarter. En kunngjøring som ikke var overraskende: landet har vært ledende på dette markedet i ti år: det leverer nesten 95 % av verdens sjeldne jordartselementer, noe som sikrer at det er en viktig aktør i utviklingen av sjeldne jordartsteknologier. De store problemene dreier seg om disse essensielle råvarene for verdensrommet, avanserte teknologier (spesielt innen helse), og de mange elektroniske enhetene som har blitt nesten essensielle for våre daglige liv.

‘Rare Earth’ er endelig så rikelig

Siden navnet deres ikke lar deg høre dem, er sjeldne jordarter mineraler som finnes nesten overalt på jorden. Hvis det kalles “sjeldent”, er dette bare i sammenligning med de såkalte andre vanlige metallene (jern, gull, kobber, etc.), som i seg selv er mer tallrike. Det er anslått at det er lagre på 100 millioner tonn sjeldne jordartselementer i jordskorpen.

Disse sjeldne jordartene er 17 metaller* med svært spesifikke egenskaper, som lar menneskeheten nå det nåværende nivået av teknologisk utvikling: vi skylder dem våre flatskjermer, miniatyrisering av datamaskiner (med andre ord, smarttelefoner og nettbrett), medisinsk utstyr som MR-er, biler Elektriske og hybride, eller til og med “grønne” teknologier (PV, vind, etc.).

Noen eksempler på sjeldne jordarter og deres bruk:

Neodym (Nd) er en del av permanentmagnetsammensetningen, og finnes i vindturbiner, elektriske motorer, harddisker og stereohodetelefoner.

Erbium (Er) brukes til fremstilling av lasere, spesielt i kirurgi og optiske forsterkere for telekommunikasjonsnettverk.

Lutécium (Lu) brukes spesifikt i nukleærmedisin for å behandle visse svulster.

Dysprosium (Dy) brukes i romfartsindustrien, som en legering med magnesium.

Lantan (La) finnes i optiske briller, og derfor også i teleskoper, som f.eks James Webb, verdens største romteleskop, har nettopp forlatt jorden ombord på Ariane 5.

Yttrium (Y), finnes i katodestråler og LED-skjermer.

* Komplett liste over sjeldne jordarter: skandium, yttrium og lantanider (lantan, cerium, praseodym, neodym, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium)

Andre sjeldne jordarter som ikke er en del av sjeldne jordarter er nært knyttet til teknologisk utvikling: kobolt, gallium, silisium, litium, for eksempel.

Men noen er under mye press

For tiden bruker menneskelig sivilisasjon 130 000 tonn sjeldne jordarter årlig, da disse mineralene ofte brukes i små mengder. På lageret på 100 millioner tonn er det mye å se, kan man si. Men det er mange grunner: Disse sjeldne jordartene er vanskeligere å utvinne enn vanlige mineraler, krever avansert teknologi og er forurenset. Sjeldne jordarter er snegleformet i jordskorpen, noe som betyr at vi vil finne dem “bundet” til andre bergarter og mineraler. Det er da nødvendig å bruke produkter, ofte giftige, for å rense bergarter eller mineraler.

Så, hvis aksjer er viktige, er de ikke nødvendigvis lett tilgjengelige: På grunn av den nåværende veksten av digitale teknologier, anslår noen eksperter at det vil være, på en tilbakevendende og midlertidig basis, mangel på noen sjeldne jordartselementer eller andre sjeldne metaller (som f.eks. som kobolt eller litium), fordi forsyning ikke vil kunne holde tritt med etterspørselen. Siden 2019 har det for eksempel vært mangel på silisium, som er involvert i produksjon av elektroniske brikker. Bil-, videospill- og dataindustrien ble hardt rammet av denne mangelen, på grunn av at få selskaper som kunne levere disse mineralene ikke kunne holde tritt med den økende etterspørselen.

Til slutt, noen sjeldne jordartselementer er mindre rikelig enn andre, eller er etterspurt enn andre: I følge ADEME (det franske byrået for miljøtransformasjon), hvis den totale veksten av sjeldne jordartsordrer i gjennomsnitt er 6 %, er noen av dem under mye sterkere press: +700 % for dysprosium (brukt i luftfart) og +2500 % for neodym (brukt i mange bransjer).