Disse stjernene passerte i hodet til Michael Trucker da han trodde han holdt på å dø

I september 2020 ble Michael Trucker operert for tre koronare bypass. I «Seven to Eight» kom verten tilbake til sykehuset sitt.

Denne søndagskvelden var Michael Trucker gjest hos Audrey Crespo-Mara på «Sept a Hood». Portrettet hans utløste spesielt aktiviteten hans for den trippel koronar bypass fra september 2020, som ble etterfulgt av en infeksjon … utvinningen var lang, men den udødelige verten fant til slutt sin berømte røde sofa.

Nettopp da han tenkte på døden, innrømmet Michael Trucker hva han syntes om de mange vennene og artistene som kom til sofaen hans: ” Jeg tenkte på alle menneskene jeg hadde fått i min karriere og vennene mine som hadde dratt for å bli med i de usynlige. Jeg tenkte på Johnny Holiday, Charles Aznavour, Claude Franாங்கois, Theory Le Loron, Coloche, Romy Schneider, Yves Montant … alle jeg kjente godt. Jeg tenkte jeg skulle bli med dem. Jeg tenkte på Gainesburg, Whitney Houston. Det er netter, og jeg sa til meg selv at vi skulle ha et fantastisk show.

⁇

Fortsetter: «På et tidspunkt håpet jeg at jeg aldri skulle gå til slutten av denne reisen og ende opp med en oppfølger», sier han selvsikkert, før han utløser den sunne livsstilen han nå adopterer. «Det har vi rett og slett fått vite. Vi kan ikke lenger se livet på samme måte. Nå sier jeg til meg selv at jeg ikke insisterer på noe. Jeg lever, de andre er ikke viktige. ⁇







Hvis operasjonen gikk galt, vil Michael Trucker gjerne “koble fra” legen sin: “Jeg orket ikke tanken på å måtte gjøre en offentlig jobb igjen når jeg ble deaktivert. For meg er livet mitt jobb. Det kan ikke spille .